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Дальнее зарубежье 04.10.2018 08:55

Бывший посол США в Таллине объяснил свою отставку несогласием с политикой Трампа

Привычка нового президента США Дональда Трампа подвергать все критике, а также принижать важность союзников Соединенных Штатов стали поводом для бывшего посла США в Эстонии Джеймса Мелвилла покинуть свой пост.

Об этом дипломат рассказал в интервью изданию Washington Post.

По словам Мелвилла, дипломаты, как и военные, обязаны следовать предписаниям, поступающим от избранных на выборах политических руководителей и проводить их внешнеполитическую линию.

"Если это по какой-либо причине неосуществимо, то честно будет просто уйти в отставку. Так я и поступил, когда ушел с поста посла США в Эстонии", - пояснил дипломат.

Мелвилл отметил, что потратил немало сил и времени, пытаясь разъяснить новой администрации США важность роли НАТО, и указывал, что принижение роли альянса направляет негативный сигнал таким странам-союзницам по блоку, как Эстония.

"Весной этого года я понял, что больше не могу поддерживать политику и риторику президента Трампа в адрес НАТО, наших союзников в Европе и по поводу России. Мне не по душе и торговая политика, проводимая США", - продолжил дипломат.

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Тэги: США, ЭСТОНИЯ, ПОСОЛ, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]