Бывший посол США в Таллине объяснил свою отставку несогласием с политикой Трампа

Привычка нового президента США Дональда Трампа подвергать все критике, а также принижать важность союзников Соединенных Штатов стали поводом для бывшего посла США в Эстонии Джеймса Мелвилла покинуть свой пост.
Об этом дипломат рассказал в интервью изданию Washington Post.
По словам Мелвилла, дипломаты, как и военные, обязаны следовать предписаниям, поступающим от избранных на выборах политических руководителей и проводить их внешнеполитическую линию.
"Если это по какой-либо причине неосуществимо, то честно будет просто уйти в отставку. Так я и поступил, когда ушел с поста посла США в Эстонии", - пояснил дипломат.
Мелвилл отметил, что потратил немало сил и времени, пытаясь разъяснить новой администрации США важность роли НАТО, и указывал, что принижение роли альянса направляет негативный сигнал таким странам-союзницам по блоку, как Эстония.
"Весной этого года я понял, что больше не могу поддерживать политику и риторику президента Трампа в адрес НАТО, наших союзников в Европе и по поводу России. Мне не по душе и торговая политика, проводимая США", - продолжил дипломат.
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