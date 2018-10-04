Глава МИД Киргизии на форуме ОБСЕ заявил о необходимости решения вопросов с водными ресурсами и границами в Центральной Азии

Урегулирование вопросов с границами и создание новых механизмов сотрудничества в водно-энергетической сфере, направленных на устойчивое развитие в Центральной Азии требуют скорейшего решения, заявил глава МИД Киргизии Эрлан Абдылдаев в четверг на заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Бишкеке.
"Надежным фундаментом в построении безопасности и стабильности в регионе должно стать скорейшее завершение процессов юридического оформления государственной границы", - сказал киргизский дипломат.
Э.Абдылдаев отметил, что к настоящему времени удалось делимитировать 85% киргизско-узбекской границы. Киргизский дипломат приветствовал "прорыв в делимитации наших границ с нашим ближайшим соседом - Узбекистаном", но признал, что в регионе есть проблемы, которые не удается решать так успешно и оперативно.
"Чрезвычайно важным для Киргизии остается вопрос водопользования, поскольку сложившаяся практика использования водно-энергетических ресурсов в центральноазиатском регионе не отвечает нашим национальным интересам", - подчеркнул глава киргизского внешнеполитического ведомства.
"Мы полагаем, что комплексное использование водно-энергетических ресурсов должно определяться системой мер, направленных на устойчивое развитие центральноазиатских государств", - сказал Э. Абылдаев.
Дипломат указал, что региональное сотрудничество в Центральной Азии "начинает приобретать положительную динамику и выходит на принципиально новый уровень".
"Мы хорошо понимаем, что от региональной кооперации выиграют все станы региона", - подчеркнул глава киргизского МИД.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»