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СНГ 04.10.2018 10:44

Глава МИД Киргизии на форуме ОБСЕ заявил о необходимости решения вопросов с водными ресурсами и границами в Центральной Азии

Урегулирование вопросов с границами и создание новых механизмов сотрудничества в водно-энергетической сфере, направленных на устойчивое развитие в Центральной Азии требуют скорейшего решения, заявил глава МИД Киргизии Эрлан Абдылдаев в четверг на заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Бишкеке.

"Надежным фундаментом в построении безопасности и стабильности в регионе должно стать скорейшее завершение процессов юридического оформления государственной границы", - сказал киргизский дипломат.

Э.Абдылдаев отметил, что к настоящему времени удалось делимитировать 85% киргизско-узбекской границы. Киргизский дипломат приветствовал "прорыв в делимитации наших границ с нашим ближайшим соседом - Узбекистаном", но признал, что в регионе есть проблемы, которые не удается решать так успешно и оперативно.

"Чрезвычайно важным для Киргизии остается вопрос водопользования, поскольку сложившаяся практика использования водно-энергетических ресурсов в центральноазиатском регионе не отвечает нашим национальным интересам", - подчеркнул глава киргизского внешнеполитического ведомства.

"Мы полагаем, что комплексное использование водно-энергетических ресурсов должно определяться системой мер, направленных на устойчивое развитие центральноазиатских государств", - сказал Э. Абылдаев.

Дипломат указал, что региональное сотрудничество в Центральной Азии "начинает приобретать положительную динамику и выходит на принципиально новый уровень".

"Мы хорошо понимаем, что от региональной кооперации выиграют все станы региона", - подчеркнул глава киргизского МИД.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, МИД, ЦЕНТР/АЗИЯ, ПРОБЛЕМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]