Каждый шаг Пхеньяна на пути ядерного разоружения должен сопровождаться ослаблением санкций - Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе визита в Сеул призвала к ослаблению санкций в отношении КНДР.
"Северная Корея пошла на такие беспрецедентные шаги, о чем, согласитесь, полгода назад даже мечтать никто не мог. Но давайте посмотрим, как ослабить санкции. Никто не говорит о том, что надо от них полностью отказаться. Но каждый позитивный шаг в сторону ядерного разоружения должен поддерживаться ответными мерами", - сказала В.Матвиенко на встрече со студентами в Университет иностранных языков Ханкук в Сеуле.
"Мы не должны всех жителей Северной Кореи дальше держать на голодном пайке и в очень тяжелых условиях", - подчеркнула российский политик.
Как отметила спикер, глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая ранее на заседании Совбеза ООН, сказал, что действующие санкции ограничивают возможность реализации совместных экономических проектов Юга и Севера, а также трёхсторонних проектов.
"Давайте для начала хотя бы эти ограничения снимем и создадим условия для движения вперёд экономических проектов", - сказала она.
По словам В.Матвиенко, С.Лавров пообещал, что Россия внесет в СБ ООН соответствующую политическую резолюцию.
По словам спикера, после встречи с лидером КНДР в сентябре она убедилась в том, что Ким Чен Ын искренне хочет мира на Корейском полуострове и намерен идти по пути денуклеаризации. "Но мы должны понимать, что нельзя требовать только от Северной Кореи дальнейших шагов по разоружению и денуклеаризации. Мировое сообщество должно дать твердые и жесткие гарантии безопасности суверенитета Северной Кореи", - отметила В.Матвиенко.
Как сказала спикер, договоренности, достигнутые в Сингапуре между президентом США и лидером Северной Кореи - это улица с двусторонним движением. "Должны быть встречные шаги, а их пока, к сожалению, не видно. Мировое сообщество, все государства должны всячески поддерживать и мотивировать Северную Корею к дальнейшим шагам по ядерному разоружению, поддерживать конкретными действиями", - сказала она.
По ее мнению, необходимо действовать очень осторожно, чтобы не охладить намерение КНДР дальше выполнять свои обязательства.
Для высшего руководства СССР была подготовлена специальная справка о деятельности армянских националистов на службе Третьего рейха
Министр обороны Азербайджана обсудил ВТС с новым послом Грузии в Баку
МИД Азербайджана исключил гражданина ОАЭ из «черного списка» по Карабаху
Завершение структурных реформ ускорит темпы роста ВВП Азербайджана до 3% в год - МВФ
Баку и Рим готовят новое соглашение о взаимной защите инвестиций
Президент Азербайджана поручил подготовить концепцию по восстановлению историко-культурного заповедника «Баскал»
Полиция Баку задержала подозреваемого в краже драгоценностей на 30 тыс. манатов
Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту ранения егерей в заповеднике
ЕС выделяет свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
Большинство британских министров выступают за заключение торгового соглашения с ЕС
ГААД получит около 11 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
ВТБ (Азербайджан) запускает мультивалютную карту
"AccessBank" продлил срок кампании "ЧЕМПИОН по скидкам"!
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»