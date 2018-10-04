Киргизия предлагает соседям активизировать работу в использовании водных ресурсов в рамках соглашения 1998 года

Киргизия предлагает Казахстану, Таджикистану и Узбекистану возобновить совместное использование водных и энергоресурсов в бассейне реки Нарын-Сырдарья на основе компенсационных механизмов, заявил в четверг глава киргизского внешнеполитического ведомства Эрлан Абдылдаев на заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
"В целях построения взаимовыгодных отношений в сфере водопользования Киргизия выступает за возобновление сотрудничества в рамках межправительственного соглашения между Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном об использовании водно-энергетических ресурсов в бассейне реки Нарын-Сырдарья от марта 1998 года, которое предусматривает компенсационный механизм использования водных и энергетических ресурсов", - сказал киргизский дипломат.
"Данное соглашение успешно работало вплоть до 2006 года, и на сегодняшний день оно является юридически действующим, в этой связи мы предлагаем совершенствовать взаимовыгодное сотрудничество на его основе", - добавил министр.
По словам Э.Абдылдаева, совместное использование водных ресурсов для Киргизии является чрезвычайно важным и в этом вопросе Бишкек видит, что "сложившаяся практика использования водно-энергетических ресурсов в центральноазиатском регионе не отвечает нашим национальным интересам".
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