Киргизия предлагает соседям активизировать работу в использовании водных ресурсов в рамках соглашения 1998 года

Киргизия предлагает Казахстану, Таджикистану и Узбекистану возобновить совместное использование водных и энергоресурсов в бассейне реки Нарын-Сырдарья на основе компенсационных механизмов, заявил в четверг глава киргизского внешнеполитического ведомства Эрлан Абдылдаев на заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

"В целях построения взаимовыгодных отношений в сфере водопользования Киргизия выступает за возобновление сотрудничества в рамках межправительственного соглашения между Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном об использовании водно-энергетических ресурсов в бассейне реки Нарын-Сырдарья от марта 1998 года, которое предусматривает компенсационный механизм использования водных и энергетических ресурсов", - сказал киргизский дипломат.

"Данное соглашение успешно работало вплоть до 2006 года, и на сегодняшний день оно является юридически действующим, в этой связи мы предлагаем совершенствовать взаимовыгодное сотрудничество на его основе", - добавил министр.

По словам Э.Абдылдаева, совместное использование водных ресурсов для Киргизии является чрезвычайно важным и в этом вопросе Бишкек видит, что "сложившаяся практика использования водно-энергетических ресурсов в центральноазиатском регионе не отвечает нашим национальным интересам".