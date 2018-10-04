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СНГ 04.10.2018 11:15

Киргизия предлагает соседям активизировать работу в использовании водных ресурсов в рамках соглашения 1998 года

Киргизия предлагает Казахстану, Таджикистану и Узбекистану возобновить совместное использование водных и энергоресурсов в бассейне реки Нарын-Сырдарья на основе компенсационных механизмов, заявил в четверг глава киргизского внешнеполитического ведомства Эрлан Абдылдаев на заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

"В целях построения взаимовыгодных отношений в сфере водопользования Киргизия выступает за возобновление сотрудничества в рамках межправительственного соглашения между Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном об использовании водно-энергетических ресурсов в бассейне реки Нарын-Сырдарья от марта 1998 года, которое предусматривает компенсационный механизм использования водных и энергетических ресурсов", - сказал киргизский дипломат.

"Данное соглашение успешно работало вплоть до 2006 года, и на сегодняшний день оно является юридически действующим, в этой связи мы предлагаем совершенствовать взаимовыгодное сотрудничество на его основе", - добавил министр.

По словам Э.Абдылдаева, совместное использование водных ресурсов для Киргизии является чрезвычайно важным и в этом вопросе Бишкек видит, что "сложившаяся практика использования водно-энергетических ресурсов в центральноазиатском регионе не отвечает нашим национальным интересам".

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ЦЕНТР/АЗИЯ, ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]