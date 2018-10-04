Глава МИД Великобритании обвинил Россию в ряде кибератак, в том числе против Демократической партии США

Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что ГРУ стоит за рядом кибератак в мире, и пообещал ответные меры Великобритании и ее союзников.
"Такая модель поведения демонстрирует их (ГРУ - ИФ) желание действовать, не обращая внимания на международное право и на установленные нормы, делать это с чувством безнаказанности, без последствий", - приводит слова министра телеканал "Скай-ньюз".
"Наша позиция ясна: вместе с нашими союзниками, мы будем разоблачать и отвечать на попытки ГРУ подорвать международную стабильность", - добавил Дж.Хант.
Издание "Телеграф" уточняет, что подобные выводы сделали специалисты Национального центра кибербезопасности Великобритании.
По данным британских спецслужб, ГРУ имеет отношение к шести кибератакам в период с 2015 по 2018 годы. Так, в частности, речь идет о взломе серверов Национального комитета Демократической партии США в период предвыборной кампании 2016 года, в проникновении в базы данных WADA и в распространении в 2017 года компьютерного вируса Bad Rabbit.
Также в МИД в Великобритании заявили, что с ГРУ связаны не менее 12 хакерских групп.
"Скай-ньюз" подчеркивает, что это первый случай, когда британские власти прямо обвиняют ГРУ во враждебных действиях в киберпространстве.
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