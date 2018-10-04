AzerGold выплатит AZ DagMedenistismar около 3 млн манатов за проведение разведочного бурения

ООО «AZ DagMedenistismar» проведет разведочные буровые работы по заказу ЗАО «AzerGold», стоимость услуг оценивается в 2 млн 805 тыс. 989,61 манатов.
«AZ DagMedenistismar выбрана подрядчиком разведочного бурения по итогам соответствующего тендера AzerGold. С данной компанией подписан подрядный контракт на сумму за 2 млн 805 тыс. 989,61 манатов», сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в AzerGold.
Ранее сообщалось, что AzerGold планирует провести буровые работы общим объемом до 10 тыс. метров на перспективной площади Ортакенд-Ханага в Нахчыванской Автономной республике. Цель работ - обнаружение руды содержанием золота и меди промышленного значения. Бурение осуществит ООО "AZ Dag-Medenistismar".
По оценкам AzerGold Ортакенд-Ханага считается перспективным с точки зрения обнаружения запасов руды с золотом специфического вида, медно-порфировых и эпитермальных сульфидных руд.
ЗАО «AzerGold» создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г. Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»