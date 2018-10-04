МВФ может в I полугодии 2019г провести консультации с правительством Азербайджана по статье IV

Международный валютный фонд (МВФ) рассчитывает в I-ом полугодии 2019 года провести ежегодные консультации с правительством Азербайджана по статье IV Устава фонда.
"Точная дата консультаций все еще обсуждается с властями Азербайджана. Однако мы считаем, что миссия по статье IV может состояться в первой половине 2019 года", - заявил агентству "Интерфакс-Азербайджан" глава миссии МВФ по стране Мохаммед эль-Горчи.
Как сообщалось ранее, в последний раз МВФ проводил консультации с правительством по статье IV в декабре 2017 года.
Азербайджан присоединился к МВФ 18 сентября 1992 года. С 2006 года правительство Азербайджана не осуществляет заимствований от МВФ, и сотрудничество ведется в рамках консультаций по статье IV устава фонда, технических миссий по основным направлениям макроэкономической политики.
А.Азизов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»