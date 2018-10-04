МВФ может в I полугодии 2019г провести консультации с правительством Азербайджана по статье IV

Международный валютный фонд (МВФ) рассчитывает в I-ом полугодии 2019 года провести ежегодные консультации с правительством Азербайджана по статье IV Устава фонда.

"Точная дата консультаций все еще обсуждается с властями Азербайджана. Однако мы считаем, что миссия по статье IV может состояться в первой половине 2019 года", - заявил агентству "Интерфакс-Азербайджан" глава миссии МВФ по стране Мохаммед эль-Горчи.

Как сообщалось ранее, в последний раз МВФ проводил консультации с правительством по статье IV в декабре 2017 года.

Азербайджан присоединился к МВФ 18 сентября 1992 года. С 2006 года правительство Азербайджана не осуществляет заимствований от МВФ, и сотрудничество ведется в рамках консультаций по статье IV устава фонда, технических миссий по основным направлениям макроэкономической политики.

А.Азизов