Будапешт заинтересован в присоединении к проекту ЮГК, считает важным диалог с Баку – глава МИД Венгрии

Будапешт в перспективе заинтересован в присоединении к проекту «Южного газового коридора» (ЮГК), сообщил министр иностранных дел и торговли Венгрии Питер Сиярто.

Ход реализации проекта ЮГК, перспективы расширения коридора и вопросы увеличения его пропускной способности на последующих этапах обсудили министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и П.Сиярто в Москве в рамках форума «Российская энергетическая неделя».

«П.Сиярто в ходе встречи заявил о заинтересованности Венгрии в перспективе присоединиться к проекту ЮГК и отметил важность проведения диалога между соответствующими министерствами двух стран», - отмечается в сообщении.

Стороны также провели обмен мнениями по другим направлениям сотрудничества в энергосфере.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 мая 2018 года запустил ЮГК, предусматривающий создание инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.

Стоимость проекта оценивается в сумму свыше $40 млрд.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции.

Н.Аббасова