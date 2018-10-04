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СНГ 04.10.2018 11:00

Шесть человек пострадали в ДТП с городским автобусом в Казани

Пассажирский автобус и легковой автомобиль столкнулись в Казани, пострадали шесть человек, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе МВД по Татарстану в четверг.

"Авария произошла на улице Салимжанова: столкнулись автобус и автомобиль "Ауди". В результате ДТП пострадали шесть человек - пять пассажиров общественного транспорта и водитель легковушки", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, в аварии виноват водитель автобуса, выехавший на красный свет светофора.

"Прибывшие на место спасатели извлекли заблокированного в салоне водителя легкового автомобиля, после чего он в тяжелом состоянии был доставлен в больницу", - добавляет пресс-служба полиции.

По данным Минздрава Татарстана, госпитализировано трое пострадавших.

"Один сейчас в операционной и два в приёмном покое на обследовании. Три бригады скорой помощи работают на месте ДТП", - сообщил агентству представитель министерства.

Инспекторы ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия и регулируют дорожное движение в районе аварии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, КАЗАНЬ, АВТОБУС, ДТП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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