Шесть человек пострадали в ДТП с городским автобусом в Казани

Пассажирский автобус и легковой автомобиль столкнулись в Казани, пострадали шесть человек, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе МВД по Татарстану в четверг.

"Авария произошла на улице Салимжанова: столкнулись автобус и автомобиль "Ауди". В результате ДТП пострадали шесть человек - пять пассажиров общественного транспорта и водитель легковушки", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, в аварии виноват водитель автобуса, выехавший на красный свет светофора.

"Прибывшие на место спасатели извлекли заблокированного в салоне водителя легкового автомобиля, после чего он в тяжелом состоянии был доставлен в больницу", - добавляет пресс-служба полиции.

По данным Минздрава Татарстана, госпитализировано трое пострадавших.

"Один сейчас в операционной и два в приёмном покое на обследовании. Три бригады скорой помощи работают на месте ДТП", - сообщил агентству представитель министерства.

Инспекторы ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия и регулируют дорожное движение в районе аварии.