Шесть человек пострадали в ДТП с городским автобусом в Казани

Пассажирский автобус и легковой автомобиль столкнулись в Казани, пострадали шесть человек, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе МВД по Татарстану в четверг.
"Авария произошла на улице Салимжанова: столкнулись автобус и автомобиль "Ауди". В результате ДТП пострадали шесть человек - пять пассажиров общественного транспорта и водитель легковушки", - сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, в аварии виноват водитель автобуса, выехавший на красный свет светофора.
"Прибывшие на место спасатели извлекли заблокированного в салоне водителя легкового автомобиля, после чего он в тяжелом состоянии был доставлен в больницу", - добавляет пресс-служба полиции.
По данным Минздрава Татарстана, госпитализировано трое пострадавших.
"Один сейчас в операционной и два в приёмном покое на обследовании. Три бригады скорой помощи работают на месте ДТП", - сообщил агентству представитель министерства.
Инспекторы ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия и регулируют дорожное движение в районе аварии.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»