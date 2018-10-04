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СНГ 04.10.2018 12:34

Постпред Узбекистана при ООН назвал стабилизацию Афганистана ключом устойчивого развития Центральной Азии

Афганистан является частью единого исторического пространства Центральной Азии и стабилизация в этой стране играет важную роль в развитии всего региона, заявил постпред Узбекистана при ООН Бахтиер Ибрагимов.

"Стабильный Афганистан - залог устойчивого развития всей Центральной Азии", - подчеркнул дипломат на дебатах 73-й сессии Генассамблеи ООН, слова которого приводятся в сообщении МИД Узбекистана.

Б.Ибрагимов отметил, что говоря о Центральной Азии, никак нельзя обойти Афганистан - "страну, которую мы рассматриваем как историческую часть единого цивилизационного пространства нашего региона".

Узбекистан заметно расширил двусторонние связи с Афганистаном, активно подключился к многосторонним усилиям по урегулированию афганской проблемы и вносит реальный вклад в восстановление афганской экономики, развивает торгово-экономических и транспортно-коммуникационных связей, добавил дипломат.

По словам Б.Ибрагимова, Центральная Азия остается главным внешнеполитическим приоритетом Узбекистана.

"Сегодня ситуация в этом регионе фундаментально отличается от той, которая была еще совсем недавно. Благодаря совместным усилиям стран региона за короткое время в Центральной Азии сформировалась принципиально новая политическая атмосфера, существенно повысился уровень политического доверия, укрепились традиционно дружественные и добрососедские связи", - сказал постпред Узбекистана при ООН.

Он обратил внимание на то, что высокий уровень регионального взаимодействия в Центральной Азии получает широкую международную поддержку.

"В этой связи хотел бы выразить слова искренней благодарности всем нашим партнерам и друзьям, оказавшим помощь в подготовке и принятии недавно исторически важной резолюции Генассамблеи ООН "Укрепление регионального и международного сотрудничества по обеспечению мира, стабильности и устойчивого развития в Центральноазиатском регионе", - сказал Б.Ибрагимов.

По его словам, этот документ ООН характеризует становление Центральной Азии как единого консолидированного региона, государства которого способны совместными усилиями решать общие региональные проблемы, обеспечить процветание, благополучие и достойное будущее 70-миллионного населения.

Б.Ибрагимов также привлек внимание к экологическим проблемам региона, связанным с последствиями высыхания Аральского моря.

Он сообщил, что за последние несколько лет Узбекистан реализовал в зоне Приаралья ряд масштабных проектов. Наряду с этим Узбекистан выдвинул инициативу создания Многостороннего трастового фонда по человеческой безопасности для региона Приаралья, получившую поддержку ООН.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ООН, ЦЕНТР/АЗИЯ, АФГАНИСТАН


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