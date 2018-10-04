Правительство Армении планирует объявить амнистию - Пашинян

Правительство Армении на заседании в четверг обсудит вопрос об объявлении амнистии.

"Проект решения об объявлении амнистии включен в повестку сегодняшнего заседания. Обсуждение будет проводиться в закрытом режиме", - сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства в четверг.