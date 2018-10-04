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Регион 04.10.2018 12:44

Правительство Армении планирует объявить амнистию - Пашинян

Правительство Армении на заседании в четверг обсудит вопрос об объявлении амнистии.

"Проект решения об объявлении амнистии включен в повестку сегодняшнего заседания. Обсуждение будет проводиться в закрытом режиме", - сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства в четверг.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, АМНИСТИЯ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]