Comcast покупает долю Fox в Sky за $15,1 млрд

Американская телекоммуникационная компания Comcast Corp. достигла соглашения о приобретении 39%-ной доли в британском телевизионном операторе Sky Plc у компания медиа-магната Руперта Мердока 21st Century Fox Inc. за 11,63 млрд фунтов стерлингов ($15,1 млрд).
В пресс-релизе Comcast отмечается, что закрытие сделки, одобренной Walt Disney Co., ранее купившей активы Fox, ожидается в следующий вторник.
В конце сентября Comcast выиграла аукцион на право покупки контрольного пакета акций Skу, предложив 17,28 фунта за акцию против 15,67 фунта, предложенных Fox. На минувшей неделе Comcast приобретала акции Sky на фондовом рынке, доведя свою долю до 37,7%.
С учетом сделки с Fox ее доля в компании превысит 75%.
Sky, основанная Р.Мердоком в 1989 году, является ведущим оператором платного телевидения в Австрии, Великобритании, Германии, Ирландии и Италии с примерно 23 млн абонентами.
Comcast, крупнейший кабельный оператор США и владелец студий Universal Pictures и NBC Universal, считает покупку европейской телевизионной сети хорошей возможностью укрепить позиции в борьбе с новыми конкурентами, такими как Netflix.
Акции Sky в ходе торгов в Лондоне в четверг дешевеют на 0,1%.
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