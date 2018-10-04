Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9494 RUR   0.0258 GBR   2.1978 TRY   0.2799

Цена на нефть

    $/bbl WTI   76.41 Brent   86.29

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 26° Завтра 14° 21° 6 Окт 12° 18° 7 Окт 16° 20°

Дальнее зарубежье 04.10.2018 13:35

Comcast покупает долю Fox в Sky за $15,1 млрд

Американская телекоммуникационная компания Comcast Corp. достигла соглашения о приобретении 39%-ной доли в британском телевизионном операторе Sky Plc у компания медиа-магната Руперта Мердока 21st Century Fox Inc. за 11,63 млрд фунтов стерлингов ($15,1 млрд).

В пресс-релизе Comcast отмечается, что закрытие сделки, одобренной Walt Disney Co., ранее купившей активы Fox, ожидается в следующий вторник.

В конце сентября Comcast выиграла аукцион на право покупки контрольного пакета акций Skу, предложив 17,28 фунта за акцию против 15,67 фунта, предложенных Fox. На минувшей неделе Comcast приобретала акции Sky на фондовом рынке, доведя свою долю до 37,7%.

С учетом сделки с Fox ее доля в компании превысит 75%.

Sky, основанная Р.Мердоком в 1989 году, является ведущим оператором платного телевидения в Австрии, Великобритании, Германии, Ирландии и Италии с примерно 23 млн абонентами.

Comcast, крупнейший кабельный оператор США и владелец студий Universal Pictures и NBC Universal, считает покупку европейской телевизионной сети хорошей возможностью укрепить позиции в борьбе с новыми конкурентами, такими как Netflix.

Акции Sky в ходе торгов в Лондоне в четверг дешевеют на 0,1%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, SKY, АКЦИИ, СДЕЛКА


Похожие новости


Comcast победил в аукционе на право покупки Sky 21st Century Fox покупает Sky за $14,8 млрд

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]