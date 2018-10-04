Четыре турецких солдата погибли в результате нападения курдских боевиков на военный конвой

Боевики "Рабочей партии Курдистана", признанной в Турции террористической, в четверг атаковали турецкий военный конвой в провинции Батман на юго-востоке Турции, сообщает Анатолийское агентство новостей.
В результате нападения погибли четверо турецких солдат, еще пятеро получили ранения.
Боевики привели в действие самодельное взрывное устройство, когда мимо проходил военный конвой. В районе организована спецоперация, чтобы поймать виновных в нападении.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»