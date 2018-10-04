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Регион 04.10.2018 11:42

Четыре турецких солдата погибли в результате нападения курдских боевиков на военный конвой

Боевики "Рабочей партии Курдистана", признанной в Турции террористической, в четверг атаковали турецкий военный конвой в провинции Батман на юго-востоке Турции, сообщает Анатолийское агентство новостей.

В результате нападения погибли четверо турецких солдат, еще пятеро получили ранения.

Боевики привели в действие самодельное взрывное устройство, когда мимо проходил военный конвой. В районе организована спецоперация, чтобы поймать виновных в нападении.

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Тэги: ТУРЦИЯ, КУРДЫ, АТАКА, ПОГИБШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]