Конституционная палата Киргизии открыла путь для отмены неприкосновенности экс-президента и возбуждения в отношении него дела

Норма о неприкосновенности экс-президента признана в Киргизии неконституционной, правительству республики поручено разработать механизмы лишения бывшего главы государства правового иммунитета, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе Конституционной палаты страны.

По словам собеседника агентства, судьи рассматривали ходатайство киргизского правозащитника Нурбека Токтакунова, который в начале лета обратился в Конституционную палату с ходатайством о признании неконституционной абсолютной неприкосновенности экс-президента, считая ее противоречащей Конституции.

"Конституционная палата, рассмотрев дело о проверке конституционности закона о гарантиях деятельности президента Киргизии, вынесла решение, что оспариваемая норма противоречит Конституции, так как эта норма не предусматривает процедуру привлечения к ответственности экс-президента за деяния, совершенные им в период исполнения им полномочий главы государства", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг.

Судьи убеждены, что, одним из неотъемлемых принципов правового государства является принцип равенства всех перед законом и судом. При этом они считают, что неприкосновенность экс-президента является неотъемлемой частью института президентства в стране, но "правовой иммунитет экс-президента должен иметь конкретные правовые рамки, а итоговое решение о его преодолении должно быть не менее сложным, чем принятие решения об отрешении от должности действующего президента".

"В этой связи, Конституционная палата, признавая оспариваемую норму неконституционной, в части отсутствия процедуры преодоления неприкосновенности экс-президента, поручила правительству инициировать изменения в закон "О гарантиях деятельности президента Киргизии"", - подчеркивается в тексте решения Конституционной палаты.

В Киргизии статусом экс-президента наделены Роза Отунбаева, занимавшая пост президента в 2010-2011 годах и Алмазбек Атамбаев, возглавлявший Киргизию с 2011 по 2017 годы. Двое бывших президентов - Аскар Акаев и Курманбек Бакиев, были лишены этого статуса, так как покинули свои посты в результате двух революций в 2005 и 2010 годах. Оба заочно осуждены в Киргизии.

Идея о лишении экс-президента Киргизии принадлежит оппозиционному депутату Исхаку Масалиеву, который уже внес в парламент республики изменения в закон о гарантиях деятельности главы государства, где полностью исключается норма о неприкосновенности экс-президента Киргизии.

Эксперты в республике считают, что в случае принятия закона он может работать в отношении А.Атамбаева, которого часть парламентской оппозиции требует привлечь к уголовной ответственности за заключение невыгодного контракта с КНР при реконструкции Бишкекской ТЭЦ.

В марте 2018 года состоялся съезд Социал-демократической партии Киргизии, на котором возглавляющий нее А.Атамбаев подверг критике деятельность своего преемника Сооронбая Жээнбекова, коснувшись, в том числе кадровой политики и родственных связей действующего главы государства, указав на недопустимость установления семейно-кланового правления.

После съезда, в апреле-мае, с руководящих должностей в Киргизии были смещены практически все высокопоставленные чиновники, назначенные экс-президентом и входившие в его близкий круг. Против некоторых из них возбуждены уголовные дела о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека. В частности, под стражей находятся бывший глава правительства Сапар Исаков, экс- глава Таможенной службы и экс-мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов и еще один бывший градоначальник Албек Ибраимов.

В сентябре оппозиционная парламентская фракция "Ата-Мекен" предложила проверить деятельность А.Атамбаева на посту президента. Депутаты хотят добиться раскрытия информации о ряде его решений, касающихся кадровых назначений.