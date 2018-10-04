Правительство Армении на заседании в четверг приняло решение об освобождении с должностей губернаторов шести областей от партий "Процветающая Армения" (блок "Царукян") и "Дашнакцутюн".
По решению правительства, с должностей освобождены губернаторы Арагацотнской области Ашот Симонян, Лорийской области Грант Маргарян, Вайоцдзорской области Арагац Сагателян, Армавирской области Гагик Мириджанян, Гегаркуникской области Ишхан Сагателян, Сюникской области Карен Амбарцумян.
Ранее были отправлены в отставку шесть министров от партий "Процветающая Армения" и "Дашнакцутюн". Соответствующие указы распорядился подготовить премьер Армении Никол Пашинян на митинге в центре Еревана во вторник.
Премьер-министр также заявил, что подаст в отставку после того, как вступят в силу указы об освобождении с должностей министров и губернаторов.
"Я подам в отставку, как только де-юре вступят в силу эти указы (...), чтобы никто не думал, что я хватаюсь за эту должность", - сказал Н.Пашинян, отметив, что после своей отставки продолжит выполнять обязанности премьера. "Так предусмотрено конституцией", - сказал он.
После отставки Н.Пашиняна в течение семи дней парламент должен избрать нового премьера. "Если не изберет нового премьера, то опять через семь дней парламент должен избрать нового премьера. Если не выберет, то будут проведены внеочередные парламентские выборы. Но мы с народом сможем не позволить парламенту избрать нового премьера", - заявил глава правительства на митинге.
Правительство Армении в основном сформировано представителями партии премьера "Гражданский договор" и блока "Елк", объединяющего партию премьера с двумя другими.
Партии "Дашнакцутюн" принадлежали портфели министра сельского хозяйства и министра экономического развития и инвестиций.
Партии "Процветающая Армения", которую возглавляет один из богатейших людей Армении Гагик Царукян, принадлежали портфели министра спорта и по делам молодежи, МЧС, министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов.
Для высшего руководства СССР была подготовлена специальная справка о деятельности армянских националистов на службе Третьего рейха
Министр обороны Азербайджана обсудил ВТС с новым послом Грузии в Баку
МИД Азербайджана исключил гражданина ОАЭ из «черного списка» по Карабаху
Завершение структурных реформ ускорит темпы роста ВВП Азербайджана до 3% в год - МВФ
Баку и Рим готовят новое соглашение о взаимной защите инвестиций
Президент Азербайджана поручил подготовить концепцию по восстановлению историко-культурного заповедника «Баскал»
Полиция Баку задержала подозреваемого в краже драгоценностей на 30 тыс. манатов
Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту ранения егерей в заповеднике
ЕС выделяет свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
Большинство британских министров выступают за заключение торгового соглашения с ЕС
ГААД получит около 11 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
ВТБ (Азербайджан) запускает мультивалютную карту
"AccessBank" продлил срок кампании "ЧЕМПИОН по скидкам"!
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»