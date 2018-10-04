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Регион 04.10.2018 11:44

Правительство Армении отправило в отставку шесть губернаторов от партий "Процветающая Армения" и "Дашнакцутюн"

Правительство Армении на заседании в четверг приняло решение об освобождении с должностей губернаторов шести областей от партий "Процветающая Армения" (блок "Царукян") и "Дашнакцутюн".

По решению правительства, с должностей освобождены губернаторы Арагацотнской области Ашот Симонян, Лорийской области Грант Маргарян, Вайоцдзорской области Арагац Сагателян, Армавирской области Гагик Мириджанян, Гегаркуникской области Ишхан Сагателян, Сюникской области Карен Амбарцумян.

Ранее были отправлены в отставку шесть министров от партий "Процветающая Армения" и "Дашнакцутюн". Соответствующие указы распорядился подготовить премьер Армении Никол Пашинян на митинге в центре Еревана во вторник.

Премьер-министр также заявил, что подаст в отставку после того, как вступят в силу указы об освобождении с должностей министров и губернаторов.

"Я подам в отставку, как только де-юре вступят в силу эти указы (...), чтобы никто не думал, что я хватаюсь за эту должность", - сказал Н.Пашинян, отметив, что после своей отставки продолжит выполнять обязанности премьера. "Так предусмотрено конституцией", - сказал он.

После отставки Н.Пашиняна в течение семи дней парламент должен избрать нового премьера. "Если не изберет нового премьера, то опять через семь дней парламент должен избрать нового премьера. Если не выберет, то будут проведены внеочередные парламентские выборы. Но мы с народом сможем не позволить парламенту избрать нового премьера", - заявил глава правительства на митинге.

Правительство Армении в основном сформировано представителями партии премьера "Гражданский договор" и блока "Елк", объединяющего партию премьера с двумя другими.

Партии "Дашнакцутюн" принадлежали портфели министра сельского хозяйства и министра экономического развития и инвестиций.

Партии "Процветающая Армения", которую возглавляет один из богатейших людей Армении Гагик Царукян, принадлежали портфели министра спорта и по делам молодежи, МЧС, министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ГУБЕРНАТОРЫ, УВОЛЬНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]