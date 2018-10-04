НКОПА представила в Минналогов пакет предложений по налоговым и таможенным вопросам

Национальная конфедерация организаций предпринимателей Азербайджана (НКОПА) подготовила и представила в министерство налогов пакет предложений, касающихся налоговых и таможенных вопросов.
«НКОПА подготовила ряд предложений касающихся налогообложения и таможенных вопросов и представила их в министерство налогов Азербайджана. Мы надеемся, что наши предложения будут учтены, что, в свою очередь, окажет поддержку развитию предпринимательства», - заявил президент НКОПА Мамед Мусаев в интервью, опубликованном на сайте правящей партии "Йени Азербайджан".
При этом он не стал уточнять суть этих предложений.
М.Мусаев подчеркнул, что Минналогов и Минтруда и соцзащиты анонсировали большие реформы в 2019 году. «Считаю, что применение единого налога позволит увеличить налоговые поступления, а также расширит налоговую базу», - сказал М.Мусаев.
Глава НКОПА выразил надежду, что проведенные реформы в налоговой системе будут эффективными и позволят улучшить систему налогообложения. «Одним из важных фактов является справедливое распределение налогового бремени между предпринимателями», - сказал М.Мусаев.
Он также сообщил, что НКОПА и министерство налогов Азербайджана создали Совет сотрудничества. «Заседания Совета проводятся раз в квартал, на которых обсуждаются вопросы, волнующие предпринимателей»,- отметил он.
Б.Рустамбеков
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