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Бизнес и законодательство 04.10.2018 11:58

НКОПА представила в Минналогов пакет предложений по налоговым и таможенным вопросам

Национальная конфедерация организаций предпринимателей Азербайджана (НКОПА) подготовила и представила в министерство налогов пакет предложений, касающихся налоговых и таможенных вопросов.

«НКОПА подготовила ряд предложений касающихся налогообложения и таможенных вопросов и представила их в министерство налогов Азербайджана. Мы надеемся, что наши предложения будут учтены, что, в свою очередь, окажет поддержку развитию предпринимательства», - заявил президент НКОПА Мамед Мусаев в интервью, опубликованном на сайте правящей партии "Йени Азербайджан".

При этом он не стал уточнять суть этих предложений.

М.Мусаев подчеркнул, что Минналогов и Минтруда и соцзащиты анонсировали большие реформы в 2019 году. «Считаю, что применение единого налога позволит увеличить налоговые поступления, а также расширит налоговую базу», - сказал М.Мусаев.

Глава НКОПА выразил надежду, что проведенные реформы в налоговой системе будут эффективными и позволят улучшить систему налогообложения. «Одним из важных фактов является справедливое распределение налогового бремени между предпринимателями», - сказал М.Мусаев.

Он также сообщил, что НКОПА и министерство налогов Азербайджана создали Совет сотрудничества. «Заседания Совета проводятся раз в квартал, на которых обсуждаются вопросы, волнующие предпринимателей»,- отметил он.

Б.Рустамбеков

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Тэги: НКОПА, НАЛОГИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]