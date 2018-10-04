Вашингтон призывает Киев не давать повода ЕС для снятия санкций с РФ

Посольство США в Киеве призвало Верховную Раду Украины поддержать президентскую инициативу о продлении действия закона, предусматривающего особый порядок самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

"Важно, чтобы Верховная Рада продлила действие закона, известного как закон об особом статусе Донбасса. Не позволяйте России винить Украину или давать определенным странам ЕС повод для пересмотра санкций", - сказано в сообщении американского посольства на странице в микроблоге "Твиттер" в четверг.

"Давайте сосредоточимся на невыполнении Россией Минских соглашений", - добавили в посольстве США.

Ранее в этот день Верховная Рада Украины приступила к рассмотрению по сокращенной процедуре президентского законопроекта о внесении изменений в ст.1 закона Украины "Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО)".