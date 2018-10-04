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СНГ 04.10.2018 12:12

Вашингтон призывает Киев не давать повода ЕС для снятия санкций с РФ

Посольство США в Киеве призвало Верховную Раду Украины поддержать президентскую инициативу о продлении действия закона, предусматривающего особый порядок самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

"Важно, чтобы Верховная Рада продлила действие закона, известного как закон об особом статусе Донбасса. Не позволяйте России винить Украину или давать определенным странам ЕС повод для пересмотра санкций", - сказано в сообщении американского посольства на странице в микроблоге "Твиттер" в четверг.

"Давайте сосредоточимся на невыполнении Россией Минских соглашений", - добавили в посольстве США.

Ранее в этот день Верховная Рада Украины приступила к рассмотрению по сокращенной процедуре президентского законопроекта о внесении изменений в ст.1 закона Украины "Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО)".

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Тэги: УКРАИНА, США, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]