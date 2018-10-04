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Регион 04.10.2018 12:19

Иран справится с американскими санкциями - Хаменеи

Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи в четверг заявил, что санкции США против Ирана "более хрупкие", чем иранская экономика, и что Иран преодолеет эти санкции и нанесет поражение Соединенным Штатам.

"Мы преодолеем санкции. Поражение санкционной политики станет поражением Америки, поражением США, и это поражение станет пощечиной от лица иранской нации", - сказал иранский лидер, слова которого приводит телеканал "Пресс ТВ".

Выступая на стадионе "Азади" в Тегеране перед высокопоставленными военнослужащими и представителями организации народного ополчения "Басидж", А.Хаменеи подчеркнул, что Иран "был благословлен на непобедимость" во время Исламской революции 1979 года.

Международный суд ООН накануне вынес предварительное постановление по иску Ирана к США, согласно которому США должны вывести из-под санкций в отношении Ирана гуманитарную помощь и товары, связанные с гражданской авиацией.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф назвал решение суда ООН провалом США и победой верховенства права. В США, в свою очередь, заявили, что решение суда стало поражением для Ирана.

Однако накануне в ходе пресс-конференции госсекретарь США Майк Помпео объявил, что США прекращают действие договора о дружбе с Ираном от 1955 года.

В свою очередь советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что США продолжат свою политику оказания максимального давления на Иран.

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Тэги: ИРАН, ХАМЕНЕИ, США, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]