Иран справится с американскими санкциями - Хаменеи

Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи в четверг заявил, что санкции США против Ирана "более хрупкие", чем иранская экономика, и что Иран преодолеет эти санкции и нанесет поражение Соединенным Штатам.
"Мы преодолеем санкции. Поражение санкционной политики станет поражением Америки, поражением США, и это поражение станет пощечиной от лица иранской нации", - сказал иранский лидер, слова которого приводит телеканал "Пресс ТВ".
Выступая на стадионе "Азади" в Тегеране перед высокопоставленными военнослужащими и представителями организации народного ополчения "Басидж", А.Хаменеи подчеркнул, что Иран "был благословлен на непобедимость" во время Исламской революции 1979 года.
Международный суд ООН накануне вынес предварительное постановление по иску Ирана к США, согласно которому США должны вывести из-под санкций в отношении Ирана гуманитарную помощь и товары, связанные с гражданской авиацией.
Глава МИД Ирана Джавад Зариф назвал решение суда ООН провалом США и победой верховенства права. В США, в свою очередь, заявили, что решение суда стало поражением для Ирана.
Однако накануне в ходе пресс-конференции госсекретарь США Майк Помпео объявил, что США прекращают действие договора о дружбе с Ираном от 1955 года.
В свою очередь советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что США продолжат свою политику оказания максимального давления на Иран.
Для высшего руководства СССР была подготовлена специальная справка о деятельности армянских националистов на службе Третьего рейха
Министр обороны Азербайджана обсудил ВТС с новым послом Грузии в Баку
МИД Азербайджана исключил гражданина ОАЭ из «черного списка» по Карабаху
Завершение структурных реформ ускорит темпы роста ВВП Азербайджана до 3% в год - МВФ
Баку и Рим готовят новое соглашение о взаимной защите инвестиций
Президент Азербайджана поручил подготовить концепцию по восстановлению историко-культурного заповедника «Баскал»
Полиция Баку задержала подозреваемого в краже драгоценностей на 30 тыс. манатов
Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту ранения егерей в заповеднике
ЕС выделяет свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
Большинство британских министров выступают за заключение торгового соглашения с ЕС
ГААД получит около 11 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
ВТБ (Азербайджан) запускает мультивалютную карту
"AccessBank" продлил срок кампании "ЧЕМПИОН по скидкам"!
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»