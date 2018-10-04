"Дашнакцутюн" заявляет о попытке установления политической монополии в Армении под предлогом "угрозы контрреволюции"

Партия АРФ "Дашнакцутюн" (7 мест в парламенте Армении) выступила в защиту законопроекта о регламенте Национального Собрания и заявила о неприемлемости попыток сорвать проведение конкурентных выборов и установления политической монополии со стороны главы армянского правительства Никола Пашиняна под предлогом "угрозы контрреволюции", говорится в распространенном в четверг заявлении партии.
"Давший повод для спекуляций проект изменений в закон "Регламент Национального Собрания", который поддержала фракция АРФ "Дашнакцутюн", не ставил целью сорвать переговорный процесс вокруг проведения внеочередных выборов, наоборот - он был призван гарантировать роспуск парламента исключительно силой закона и конституционным путем. Необходимость проведения внеочередных парламентских выборов в течение года четко зафиксирована в программе правительства и не оспаривалась", - говорится в документе.
"Следует учесть, что проведение внеочередных парламентских выборов изначально подразумевало четкие шаги и действия по реформированию Избирательного кодекса и всей избирательной системы с целью проведения действительно свободных, справедливых, прозрачных и демократических выборов", - отмечается в заявлении.
"Дашнакцутюн" подчеркивает, что "гораздо более важным являются качество проведения выборов и формирование соответствующей политической и морально-психологической атмосферы, создание правовых и организационных предпосылок".
"Желание провести выборы как можно скорее ставит под угрозу организацию конкурентных выборов и создает благоприятные условия для правящей политической силы", - подчеркивается в заявлении.
"Считая неприемлемой попытку под предлогом угрозы контрреволюции сорвать повестку проведения внеочередных выборов по совместной и четкой дорожной карте, глубоко убеждены, что осуществляемые принуждениями и угрозами политические процессы не могут вести страну по правильному пути", - говорится в заявлении "Дашнакцутюн".
В партии заявили, что насилие или угроза применения насилия по отношению к Национальному Собранию и депутатам, направленные на фактическое устранение гарантированной Конституцией неприкосновенности, нацелены на срыв нормального хода организации выборов.
"Убеждены, что ложные обвинения в обострении ситуации, нарушении договоренностей и в заговорах являются попытками отвлечь внимание общества от создания условий для свободных и конкурентных выборов. Вынуждены констатировать, что имеем дело просто с новой попыткой установления в Армении политической монополии под видом демократии", - говорится в документе.
"Возврат к прошлому исключен, но, чтобы гарантировать настоящее и будущее, необходимо не повторять прежних ошибок. Убеждены, что возможность для диалога еще есть и консолидацией политических сил можно найти правильный путь для разрешения ситуации", - заявили в партии "Дашнакцутюн".
3 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян в Национальном Собрании вновь заявил, что внеочередные выборы в парламент должны пройти в декабре. Перед этим руководители парламентских фракций Республиканской партии, "Процветающей Армении", "Дашнакцутюн" высказались против предложения премьер-министра. Они заявили о возможности назначить выборы на май 2019 года, отметив, что в таком случае готовы не выдвигать своих кандидатов на пост главы правительства.
В 105-местном парламенте Армении представлены четыре фракции. Фракция Республиканской партии имеет 50 депутатских мандатов.
Руководимая одним из крупнейших предпринимателей Гагиком Царукяном фракция "Царукян" имеет 31 мандат.
Фракция "Дашнакцутюн" представлена 7 депутатами.
Фракции "Елк" принадлежат 9 мандатов.
Восемь депутатов не включены в какую-либо фракцию. После смены власти в Армении они покинули фракцию Республиканской партии.
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