Внеочередные парламентские выборы в Армении станут фарсом – российский политолог

В Армении на предстоящих внеочередных парламентских выборах борьбу будут вести политические группы, пропагандирующие идеи нацизма, национализма и расизма, считает российский историк и правовед Олег Кузнецов.
«1 октября в Ереване боевики террористической организации «Сасна Црер» провели учредительный съезд своей партии, которая собирается участвовать в парламентских выборах. А это значит, что на следующих (внеочередных – ИФ) парламентских выборах в Армении будут бороться три основные идеологии: национализм или национальный экстремизм, второе, это нацизм и, наконец, третье - расизм», - сказал О.Кузнецов на пресс-конференции в четверг.
По его словам, к внеочередным выборам в парламент Армении необходимо относиться как к фарсу.
«Ни о какой демократии, ни о каком либерализме, ни о каких-либо других идеологиях, соответствующих современному миропониманию речь на следующих (внеочередных - ИФ) парламентских выборах в Армении нет и быть не может. Поле для демократии, поле для общечеловеческих ценностей в этой стране вытравлено напрочь. Поэтому относиться к этим выборам необходимо как к фарсу", - сказал О.Кузнецов.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»