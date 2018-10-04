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Регион 04.10.2018 13:09

Внеочередные парламентские выборы в Армении станут фарсом – российский политолог

В Армении на предстоящих внеочередных парламентских выборах борьбу будут вести политические группы, пропагандирующие идеи нацизма, национализма и расизма, считает российский историк и правовед Олег Кузнецов.

«1 октября в Ереване боевики террористической организации «Сасна Црер» провели учредительный съезд своей партии, которая собирается участвовать в парламентских выборах. А это значит, что на следующих (внеочередных – ИФ) парламентских выборах в Армении будут бороться три основные идеологии: национализм или национальный экстремизм, второе, это нацизм и, наконец, третье - расизм», - сказал О.Кузнецов на пресс-конференции в четверг.

По его словам, к внеочередным выборам в парламент Армении необходимо относиться как к фарсу.

«Ни о какой демократии, ни о каком либерализме, ни о каких-либо других идеологиях, соответствующих современному миропониманию речь на следующих (внеочередных - ИФ) парламентских выборах в Армении нет и быть не может. Поле для демократии, поле для общечеловеческих ценностей в этой стране вытравлено напрочь. Поэтому относиться к этим выборам необходимо как к фарсу", - сказал О.Кузнецов.

Ф.Исазаде

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Тэги: АРМЕНИЯ, ВЫБОРЫ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]