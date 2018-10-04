МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана

В конце сентября в Баку находилась миссия МВФ во главе с Мохаммедом эль-Горчи. О проведенных переговорах, а также о краткосрочных и среднесрочных перспективах экономики Азербайджана глава миссии фонда рассказал агентству "Интерфакс-Азербайджан"

Миссия МВФ во главе с вами в конце сентября находилась в Баку и провела консультации с экономическим блоком правительства Азербайджана. Как вы оцениваете текущую экономическую ситуацию в Азербайджане?

На фоне постепенного расширения ненефтяного сектора, текущая экономическая ситуация в Азербайджане улучшается, что поддерживается ростом цен на нефть с одной стороны и стабилизационными мерами правительства с другой. Быстрый рост поступлений от экспорта нефти, а также рост туристических потоков также помогли укрепить баланс по счету текущих операций и увеличить приток иностранной валюты в страну. Однако, из-за отключений электричества и завершения строительных проектов по итогам января-августа 2018 года зафиксирован относительно медленный общий рост на уровне 0,7% (год к году).

По нашему мнению, с обычным сезонным ростом бюджетных расходов экономический рост должен ускориться.

Инфляция в Азербайджане резко сократилась с около 13% на конец 2017 года до 2,8% в августе 2018 года. Недавнее подорожание в транспортном секторе должно подтолкнуть инфляцию к росту к концу 2018 года.

Рисками, негативно влияющими на наши прогнозы по Азербайджану, являются региональные потрясения, возможные сбои в добыче углеводородов и сохраняющиеся слабые стороны банковского сектора.

Каковы среднесрочные прогнозы МВФ по экономическим перспективам Азербайджана?

В целом, среднесрочные прогнозы зависят от фундаментального потенциала роста экономики. Для ненефтяной экономики Азербайджана ожидание состоит в том, что, если структурные реформы будут полностью реализованы, рост может неуклонно улучшаться и достигнуть 3% в среднесрочной перспективе. С запуском газопровода TANAP темпы роста реального ВВП могут быть выше. Мы также предполагаем, что цены на нефть останутся относительно высокими в краткосрочный период, что обеспечит профицит счета текущих операций платежного баланса.

В настоящее время на мировых рынках наблюдается рост цен на нефть. В таких условиях каковы рекомендации МВФ для правительства Азербайджана?

Сегодня цены на нефть могут расти, но исторически они являются крайне неустойчивыми. Они могут легко упасть, как это произошло в 2015-16 годах. Более того, эти нефтяные ресурсы не бесконечны. С 2011 года объемы добычи нефти в Азербайджане снижаются. В то же время, бюджетное пространство Азербайджана несколько сократилось после прошлых девальваций и связанного с ними увеличения соотношения долга к ВВП. В этом контексте МВФ посоветовал Азербайджану расходовать или потреблять нефтяные доходы консервативно, сохраняя значительную долю для создания фискальных буферов, сокращения задолженности и поддержки справедливости в отношениях между поколениями. Мы считаем, что фискальные рамки, которые власти планируют применять в 2019 году, являются отличным началом и что они должны способствовать поддержанию макроэкономической стабильности и обеспечению бюджетной устойчивости в среднесрочной перспективе.

Когда МВФ планирует направить в Баку миссию для проведения обзора по статье IV?

Точная дата все еще обсуждается с властями. Однако мы считаем, что визит по статье IV может состояться в первой половине 2019 года.

А.Азизов