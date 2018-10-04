Парламентское большинство отклонило требование молдавской оппозиции провести слушания по приватизации Air Moldova

Оппозиция в парламенте Молдавии не смогла в четверг добиться проведения слушаний по приватизации государственной авиакомпании Air Moldova, передает корреспондент "Интерфакса".
Депутат от Либерально-демократической партии Юрий Цап отметил, что "на протяжении года в прессе появлялись сообщения о плачевной ситуации на предприятии, а обстоятельства при которых происходила приватизация и последняя информация говорят о том, что госкомпания была специально доведена до такого состояния, чтобы можно было ее приватизировать за бесценок".
В свою очередь депутат от Партии коммунистов Олег Рейдман считает, что важен не столько сам факт приватизации, а скорее причины, по которым авиакомпания генерировала долги.
Депутат от Партии социалистов Владимир Цуркан заявил, что речь идет не о простой приватизации, а о "продаже предприятия по мизерной цене в 50 млн леев (2,5 млн евро) сомнительной компании, которая создана в августе этого года".
"Учредителями этой компании являются два гражданина Молдавии, а также румынская компания с сомнительной репутацией. Более того, с уставным капиталом в 500 тыс. леев (25 тыс. евро) они обязались погасить долги, которые в десятки раз превышают эту сумму. А долги были перед компанией Avia Invest, которая управляет аэропортом Кишинева. Мне кажется, мы пришли к ситуации, о которой несколько лет назад нам говорил в парламенте директор Национального центра по борьбе с коррупцией: украденные из банков деньги вернуться в Молдавию посредством вот таких сделок", - подчеркнул депутат.
Представители оппозиции требовали заслушать в парламенте премьер-министра Павла Филипа, министра экономики и инфраструктуры Кирилла Габурича и директора Агентства публичной собственности Владимира Балдовича по поводу ситуации с Air Moldova.
Между тем депутаты правящего большинства не поддержали предложения, за которые выступали все оппозиционные фракции.
В понедельник компания Civil Aviation Group SRL была объявлена победителем конкурса по приватизации госкомпании Air Moldova. Согласно результатам конкурса, Civil Aviation Group, которая была единственным претендентом на покупку 100% акций Air Moldova, обязалась заплатить 1,2 млрд леев (чуть более 60 млн евро), из которых только 50 млн леев поступят в государственный бюджет, а остальная часть пойдет на погашение долгов авиакомпании.
Молдавские СМИ сообщали, что Civil Aviation Group SRL была создана 23 августа 2018 года специально для участия в конкурсе по приобретению Air Moldova. Ее учредителями стали Blue Air из Румынии (самая крупная компания low-cost в Румынии) и двое граждан Молдавии. При этом компания Blue Air стала владельцем 49% акций, а 51% принадлежит двум гражданам Молдавии: Сергею Мельнику и Андрею Яновичу - по 25,5%. Администратором Civil Aviation Group SRL является гражданин Латвии Дзинтарс Померс, который ранее был исполнительным директором рижского аэропорта, работал в министерстве транспорта Латвии.
Многие молдавские эксперты считают, что за этой сделкой стоит главный олигарх страны Влад Плахотнюк, который организовал приобретение государственной авиакомпании за бесценок в свою пользу. Бывший депутат парламента Молдавии Григорий Петренко, который получил политическое убежище в Германии, написал в социальных сетях, что "на глазах у всех украли Air Moldova".
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