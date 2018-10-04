Баку и Рим готовят новое соглашение о взаимной защите инвестиций

Азербайджан и Италия подпишут новое соглашение "О поощрении и взаимной защите инвестиций".
«В настоящее время готовится проект нового соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций. Также идет работа над совместным Планом действий по сотрудничеству в энергетике, инфраструктуре, логистике, АПК, нефтехимии и железнодорожной сфере», - сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на встрече с послом Италии в Баку Аугусто Массари.
Министр отметил, что Азербайджан и Италия успешно сотрудничают в энергетической сфере. При этом подчеркнул интерес к сотрудничеству в ненефтяной сфере, в частности в сельском хозяйстве, туризме, транспорте, инфраструктуре и гуманитарной сфере.
Ш.Мустафаев также сообщил, что 95 итальянских компаний прошли регистрацию в Азербайджане и являются подрядчиками в 41 проекте. «Италия является нашим основным торговым партнером и находится на первом месте по объему экспорта», - сказал министр.
В свою очередь, А.Массари заявил об успешности взаимных визитов на высоком уровне, и отметил, что в ходе них проходили обсуждения вопросы сотрудничества в ненефтяной сфере. Посол также проинформировал об интересе итальянских компаний к реализации ряда проектов в Азербайджане.
Б.Рустамбеков
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