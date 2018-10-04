Нидерланды обвиняют четверых россиян в попытке хакерской атаки против ОЗХО - СМИ

Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что четверо россиян пытались совершить кибератаку против ОЗХО, сообщает в четверг агентство "Блумберг".

В Минобороны отметили, что эти четверо подозреваемых, имевших при себе дипломатические паспорта, въехали в апреле 2018 года в Амстердам.

После того как нидерландские спецслужбы предотвратили попытку кибератаки, эти лица были высланы из Нидерландов.