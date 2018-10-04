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СНГ 04.10.2018 16:46

Российского посла вызвали в МИД Нидерландов

Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд сообщила, что МИД ее страны вызвал российского посла в связи со шпионской деятельностью четверых россиян.

"Российский посол был только что вызван в министерство иностранных дел", - сказала А.Бейлевелд в четверг на пресс-конференции.

В свою очередь глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил, что шпионаж российских спецслужб в отношении международных организаций неприемлем.

"Подрывная деятельность в отношении международных организаций посредством киберопераций на территории нашей страны является неприемлемой", - написал он в своем "Твиттере".

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Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, РОССИЯ, ПОСОЛ, ВЫЗОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]