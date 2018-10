Узбекистан ведет переговоры с Британией о возвращении активов, связанных с дочерью экс-президента Каримова

Генеральная прокуратура Узбекистана ведет переговоры с компетентными ведомствами Великобритании о возвращении активов, связанных с осужденной узбекским судом по обвинениям в вымогательстве и уклонении от уплаты налогов Гульнарой Каримовой, старшей дочерью экс-президента страны Ислама Каримова.

"В данный момент ведутся переговоры с британскими правоохранительными структурами относительно возвращения активов в рамках вступившего в законную силу судебного решения по делу Гульнары Каримовой", - сказала в четверг пресс-секретарь Генпрокуратуры Узбекистана Сурайё Рахмонова, не сообщив подробностей.

3 октября британская Служба по борьбе с крупными финансовыми махинациями (Serious Fraud Office) сообщила, что направила иск в высокий суд Лондона с целью ареста трех объектов недвижимости, которые, по утверждению ведомства, были приобретены за счет средств, полученных коррупционным путем находящейся под стражей Г.Каримовой, пишет The Financial Times.

В октябре 2013 года против Г.Каримовой в Узбекистане было возбуждено уголовное дело о вымогательстве и уклонении от уплаты налогов, совершенных в составе организованной преступной группы в 2001-2013 годах. В августе 2015 года суд приговорил ее к пяти годам ограничения свободы.

В конце июля 2017 года Генпрокуратура Узбекистана сообщила, что против Г.Каримовой продолжается расследование уголовного дела по ряду других обвинений, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сообщалось, что общая сумма причиненного ущерба по двум уголовным делам составила почти $2 млрд. Узбекистан инициировал арест активов группы в 12 странах, в том числе и в России, на общую сумму более $1,5 млрд.

В декабре 2017 года Минфин США внес Г.Каримову в санкционный список по "глобальному закону Магнитского". По данным Минфина, Каримова "возглавляла мощный синдикат организованной преступности, который привлекал государственные субъекты к экспроприации бизнеса, монополизировал рынки, запрашивал взятки" и занимался "вымогательствами".