Узбекистан ведет переговоры с Британией о возвращении активов, связанных с дочерью экс-президента Каримова

Генеральная прокуратура Узбекистана ведет переговоры с компетентными ведомствами Великобритании о возвращении активов, связанных с осужденной узбекским судом по обвинениям в вымогательстве и уклонении от уплаты налогов Гульнарой Каримовой, старшей дочерью экс-президента страны Ислама Каримова.
"В данный момент ведутся переговоры с британскими правоохранительными структурами относительно возвращения активов в рамках вступившего в законную силу судебного решения по делу Гульнары Каримовой", - сказала в четверг пресс-секретарь Генпрокуратуры Узбекистана Сурайё Рахмонова, не сообщив подробностей.
3 октября британская Служба по борьбе с крупными финансовыми махинациями (Serious Fraud Office) сообщила, что направила иск в высокий суд Лондона с целью ареста трех объектов недвижимости, которые, по утверждению ведомства, были приобретены за счет средств, полученных коррупционным путем находящейся под стражей Г.Каримовой, пишет The Financial Times.
В октябре 2013 года против Г.Каримовой в Узбекистане было возбуждено уголовное дело о вымогательстве и уклонении от уплаты налогов, совершенных в составе организованной преступной группы в 2001-2013 годах. В августе 2015 года суд приговорил ее к пяти годам ограничения свободы.
В конце июля 2017 года Генпрокуратура Узбекистана сообщила, что против Г.Каримовой продолжается расследование уголовного дела по ряду других обвинений, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Сообщалось, что общая сумма причиненного ущерба по двум уголовным делам составила почти $2 млрд. Узбекистан инициировал арест активов группы в 12 странах, в том числе и в России, на общую сумму более $1,5 млрд.
В декабре 2017 года Минфин США внес Г.Каримову в санкционный список по "глобальному закону Магнитского". По данным Минфина, Каримова "возглавляла мощный синдикат организованной преступности, который привлекал государственные субъекты к экспроприации бизнеса, монополизировал рынки, запрашивал взятки" и занимался "вымогательствами".
Азербайджан провел тактические учения ракетных и артиллерийских войск
Для высшего руководства СССР была подготовлена специальная справка о деятельности армянских националистов на службе Третьего рейха
Министр обороны Азербайджана обсудил ВТС с новым послом Грузии в Баку
Цена на нефть может достичь $100 за баррель, такой риск есть - Новак
Кредитный портфель банков и НБКО в Азербайджане в январе-августе увеличился почти на 5%, потребительские кредиты - на 8% - ЦБ
Президент Алиев утвердил новый устав MBNP, упразднен Совет директоров Палаты
Президент Алиев принял верительные грамоты Апостольского нунция Святого Престола в Азербайджане
Главное антикоррупционное управление при Генпрокуроре Азербайджана возбудило уголовное дело в отношении главы Бакылифтремонт
Президент Азербайджана поручил подготовить концепцию по восстановлению историко-культурного заповедника «Баскал»
Президент Алиев выделил более 21 млн манатов на замену кровли многоквартирных домов в Азербайджане
ЕС выделяет свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
Большинство британских министров выступают за заключение торгового соглашения с ЕС
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
ВТБ (Азербайджан) запускает мультивалютную карту
"AccessBank" продлил срок кампании "ЧЕМПИОН по скидкам"!
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»