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Дальнее зарубежье 04.10.2018 17:32

Столтенберг: кибероперация против ОЗХО в Нидерландах проводилась ГРУ

Нидерланды проинформировали в четверг министров обороны НАТО о кибероперации против офисов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Операция была предпринята ГРУ, российской военной разведкой, но была предотвращена голландскими разведывательными службами в партнерстве с Великобританией", - говорится в заявлении генерального секретаря НАТО, распространенном в Брюсселе, где проходила встреча министров обороны организации.

По его словам, Великобритания, кроме того, "определила, что ГРУ стоит за рядом других кибератак в мире". "Они затронули граждан во многих странах, включая Россию, и привели к огромным экономическим издержкам", - отметил Й.Столтенберг.

Он заявил, что союзники по НАТО солидарны с решением голландских и британских правительств призвать Россию остановить ее "попытки подорвать международное право и институты".

"Россия должна прекратить свою безрассудную модель поведения, включая применение силы против своих соседей, попытки вмешательства в избирательные процессы и широкомасштабные кампании дезинформации", - сказано в заявлении генсека Североатлантического альянса.

Он пообещал, что в ответ НАТО продолжит укреплять свои оборону и сдерживание для борьбы с гибридными угрозами, в том числе в киберпространстве.

"Сегодня министры обороны обсудили прогресс, достигнутый нами в создании нового операционного киберцентра, в интеграции национальных кибервозможностей в наши миссии и операции и в укреплении нашей киберустойчивости", - объявил Й.Столтенбег.

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Тэги: НАТО, НИДЕРЛАНДЫ, РОССИЯ, КИБЕРАТАКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]