Столтенберг: кибероперация против ОЗХО в Нидерландах проводилась ГРУ

Нидерланды проинформировали в четверг министров обороны НАТО о кибероперации против офисов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
"Операция была предпринята ГРУ, российской военной разведкой, но была предотвращена голландскими разведывательными службами в партнерстве с Великобританией", - говорится в заявлении генерального секретаря НАТО, распространенном в Брюсселе, где проходила встреча министров обороны организации.
По его словам, Великобритания, кроме того, "определила, что ГРУ стоит за рядом других кибератак в мире". "Они затронули граждан во многих странах, включая Россию, и привели к огромным экономическим издержкам", - отметил Й.Столтенберг.
Он заявил, что союзники по НАТО солидарны с решением голландских и британских правительств призвать Россию остановить ее "попытки подорвать международное право и институты".
"Россия должна прекратить свою безрассудную модель поведения, включая применение силы против своих соседей, попытки вмешательства в избирательные процессы и широкомасштабные кампании дезинформации", - сказано в заявлении генсека Североатлантического альянса.
Он пообещал, что в ответ НАТО продолжит укреплять свои оборону и сдерживание для борьбы с гибридными угрозами, в том числе в киберпространстве.
"Сегодня министры обороны обсудили прогресс, достигнутый нами в создании нового операционного киберцентра, в интеграции национальных кибервозможностей в наши миссии и операции и в укреплении нашей киберустойчивости", - объявил Й.Столтенбег.
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