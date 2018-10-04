США в четверг озвучат обвинения против некоторых агентов российских спецслужб - власти Нидерландов

Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что позже в четверг Минюст США озвучит обвинения в отношении ряда сотрудников российских спецслужб.

"Министерство юстиции США в четверг озвучит обвинения в отношении агентов российских спецслужб, которые участвовали в кибератаке", - сказала А.Бейлевелд на пресс-конференции.

Ранее министр объявила, что нидерландские спецслужбы при поддержке британцев смогли предотвратить хакерскую атаку четверых россиян на Организацию по запрещению химического оружия. Среди целей хакеров спецслужбы назвали данные ОЗХО по расследованию отравления в Солсбери.