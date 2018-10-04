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Регион 04.10.2018 18:02

В лаборатории США в Грузии под видом лекарства тестировался высокотоксичный химпрепарат либо биологический агент - Минобороны РФ

Американцы в лаборатории имени Лугара могли испытывать на людях высокотоксичный химический препарат, что привело к гибели 73 грузинских граждан, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов.

"Практически одномоментная гибель большого числа добровольцев дает основания полагать, что в Центре Лугара под видом лечения была проведена оценка высокотоксичного химического препарата, либо биологического агента, обладающего высокой летальностью", - заявил И.Кириллов.

По его словам, бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе представил отчеты о результатах испытаний, проведённых в лаборатории имени Ричарда Лугара. Из них следует, что на грузинских гражданах испытывали препарат "Совалди" американской фирмы "Гилеад Сайенсиз", одним из основных акционеров которой является бывший министр обороны США Дональд Рамсфельд.

"Из демонстрируемых документов видно, что испытания закончились массовыми летальными исходами среди пациентов. При этом, несмотря на гибель 24 человек только в декабре 2015 года, клинические исследования были продолжены в нарушение международных стандартов и вопреки желанию пациентов. Это привело к гибели еще 49 человек", - сказал И.Кириллов.

Он отметил, что этот препарат был зарегистрирован в российском реестре лекарственных средств, и в ходе его клинического исследования не зафиксировано ни одного смертельного случая.

Начальник войск РХБЗ добавил, что ранее США уже проводили исследования на добровольцах в обход этических требований - в конце 1940-х годов почти 1500 человек было инфицировано возбудителями сифилиса и гонореи на территории Гватемалы.

"В ходе опытов американские исследователи преднамеренно заражали указанными инфекциями пациентов местных психиатрических клиник. В результате почти половина больных умерли. Факт проведения этих незаконных экспериментов был признан президентом США Обамой в 2010 году", - сказал И.Кириллов.

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Тэги: РОССИЯ, ГРУЗИЯ, США, ЛАБОРАТОРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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