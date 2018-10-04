ЕС обеспокоен попыткой кибератаки против ОЗХО

Председатель Европейского совета Дональд Туск, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини выступили с совместным заявлением в связи с предотвращенной операцией против Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге.
"Мы выражаем серьезную обеспокоенность по поводу этой попытки подорвать авторитет уважаемой международной организации - Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), размещенной в Нидерландах", - говорится в коммюнике, распространенном в четверг в Брюсселе.
В ЕС считают, что этот "агрессивный акт" продемонстрировал неуважение к целям Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая работает над искоренением оружия по всему миру в рамках мандата ООН.
"Мы осуждаем такие действия, которые подрывают международное право и международные институты. ЕС будет продолжать укреплять устойчивость своих институтов и государств-членов, а также международных партнеров и организаций в цифровой области", - сказано в заявлении Д.Туска, Ж.-К.Юнкера и Ф.Могерини.
Ранее министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд объявила, что нидерландские спецслужбы при поддержке британцев смогли предотвратить хакерскую атаку четверых россиян на Организацию по запрещению химического оружия. Среди целей хакеров спецслужбы назвали данные ОЗХО по расследованию отравления в Солсбери.
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