Нарышкин уверен, что молодые люди, выбравшие службу в разведке, никогда не пожалеют об этом

Руководитель Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что считает работу в разведке самой мужской профессией.
"Молодые люди, которые выбрали эту деятельность, никогда об этом не пожалеют, потому что они избрали для себя самую мужскую профессию", - сказал С.Нарышкин в программе "Код доступа" на телеканале "Звезда", посвященной 80-летию Академии внешней разведки.
"Прошедшие 80 лет работы этого учебного заведения говорят о том, что подготовка сотрудников службы внешней разведки меняется, должна меняться в соответствии с требованиями времени, угрозами, которые появляются в мире, технологическими революциями, которые происходят", - отметил С.Нарышкин.
"Через 20 лет, конечно, будут новые вещи и дисциплины, которые будут преподаваться в академии", - добавил глава СВР.
Как сообщил ранее руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов, история Академии внешней разведки берет отсчет с 3 октября 1938 года, когда вышел указ о создании специального учебного заведения разведывательного профиля - Школы особого назначения (ШОН). Он отметил, что наряду со специальными и общеобразовательными дисциплинами, "большое внимание уделялось обучению иностранным языкам, хорошим манерам и дипломатическому этикету, прививался вкус и умение элегантно одеваться".
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