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СНГ 04.10.2018 18:32

Нарышкин уверен, что молодые люди, выбравшие службу в разведке, никогда не пожалеют об этом

Руководитель Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что считает работу в разведке самой мужской профессией.

"Молодые люди, которые выбрали эту деятельность, никогда об этом не пожалеют, потому что они избрали для себя самую мужскую профессию", - сказал С.Нарышкин в программе "Код доступа" на телеканале "Звезда", посвященной 80-летию Академии внешней разведки.

"Прошедшие 80 лет работы этого учебного заведения говорят о том, что подготовка сотрудников службы внешней разведки меняется, должна меняться в соответствии с требованиями времени, угрозами, которые появляются в мире, технологическими революциями, которые происходят", - отметил С.Нарышкин.

"Через 20 лет, конечно, будут новые вещи и дисциплины, которые будут преподаваться в академии", - добавил глава СВР.

Как сообщил ранее руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов, история Академии внешней разведки берет отсчет с 3 октября 1938 года, когда вышел указ о создании специального учебного заведения разведывательного профиля - Школы особого назначения (ШОН). Он отметил, что наряду со специальными и общеобразовательными дисциплинами, "большое внимание уделялось обучению иностранным языкам, хорошим манерам и дипломатическому этикету, прививался вкус и умение элегантно одеваться".

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Тэги: РОССИЯ, РАЗВЕДКА, ПРОФЕССИЯ, НАРЫШКИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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