Срыв попытки российской кибератаки иллюстрирует возросшие возможности НАТО в киберпространстве - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в четверг, что страны НАТО стали лучше реагировать на кибератаки, о чем свидетельствует сорванная российская кибератака в Нидерландах.

"Сам факт того, что это планируемая атака на Организацию по запрещению химического оружия, была сорвана, демонстрирует то, как мы совершенствуемся в реагировании на подобный тип кибератак", - сказал Й.Столтенберг на пресс-конференции.