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СНГ 04.10.2018 18:27

Генсек НАТО считает новые российские ракеты серьезной угрозой и опасается за будущее ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг заявил, что новые российские ракеты являются серьезной угрозой для безопасности и для Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Мы выразили наше беспокойство вокруг ситуации с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности... Этот договор под угрозой из-за действий России. После многих лет отрицания Россия объявила о разработке новой ракетной системы 9М729. Эта система дестабилизирует ситуацию и серьезно угрожает нашей безопасности", - сказал Й.Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран НАТО.

Он подчеркнул, что так как Россия не была достаточно открыта и не предоставила необходимых данных о разработках, НАТО расценивает эти шаги как прямое нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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Тэги: НАТО, РОССИЯ, ДРСМД, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]