Генсек НАТО считает новые российские ракеты серьезной угрозой и опасается за будущее ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг заявил, что новые российские ракеты являются серьезной угрозой для безопасности и для Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Мы выразили наше беспокойство вокруг ситуации с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности... Этот договор под угрозой из-за действий России. После многих лет отрицания Россия объявила о разработке новой ракетной системы 9М729. Эта система дестабилизирует ситуацию и серьезно угрожает нашей безопасности", - сказал Й.Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран НАТО.

Он подчеркнул, что так как Россия не была достаточно открыта и не предоставила необходимых данных о разработках, НАТО расценивает эти шаги как прямое нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.