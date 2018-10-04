Рубль ускорил падение к доллару и евро днем в четверг

Доллар США и евро растут, торгуясь на максимальных с начала сессии отметках на "Московской бирже" в четверг днем; рубль ускорил падение к бивалютной корзине в условиях снижения интереса инвесторов к рисковым активам в ожидании дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Курс доллара США составил 66,67 руб./$1 в 16:00 , что на 81 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 76,7 руб./EUR1, поднявшись на 1,07 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 92,7 копейки - до 71,18 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 11:00 до 12:30 ) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 5 октября на 78,71 копейки, до 66,2115 руб./$1, и увеличил курс евро на 31,52 копейки, до 76,0505 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно ускорил снижение к доллару и евро на дневных торгах на фоне общего снижения интереса мировых инвесторов к рисковым активам в ожидании дальнейшего ужесточения политики ФРС США. Этому способствовали заявления руководства ФРС, которые рынок воспринял как сигнал о готовности к ускорению темпов повышения ставок.

В частности, председатель Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс заявил в интервью Financial Times, что американская экономика достигла таких темпов роста, что Федрезерву, возможно, "потребуется занять несколько ограничивающую позицию".

По его мнению, сильный рост ВВП и инфляция, достигшая таргетируемого уровня в 2%, могут привести к тому, что дальнейшее снижение и без того рекордно низкого уровня безработицы может оказать повышательное давление на потребительские цены.

Сентябрьские данные о рынке труда США будут обнародованы в пятницу. Аналитики в среднем прогнозируют, что количество рабочих мест в экономике увеличилось за минувший месяц на 184 тыс., а безработица опустилась с 3,9% до минимальных с 1969 года 3,8%.

Накануне свой отчет опубликовала отраслевая организация ADP Employer, согласно которому в сентябре число рабочих мест в США выросло на 230 тыс. после подъема на 165 тыс. в августе. Показатель существенно превысил средний прогноз опрошенных Econoday экономистов, составлявший 179 тыс.

Нефть эталонных марок слабо дешевеет после существенного роста в среду, когда обе марки выросли в цене до максимума с осени 2014 года. Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:00 подешевели на 0,29% - до $86,04 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на 0,31% - до $76,17 за баррель.

В среду Brent подорожала на 1,8%, WTI - на 1,6%, несмотря на данные о сильном росте запасов топлива в США.

Как сообщило накануне министерство энергетики США, запасы нефти в стране выросли по итогам прошлой недели на 7,975 млн баррелей, до 403,964 млн баррелей. Это рекордные темпы подъема показателя с начала текущего года. Тем временем резервы бензина сократились на 459 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,75 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали повышения запасов нефти на 2,76 млн баррелей. Также ожидалось, что резервы бензина сократились на 672 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,83 млн баррелей.

Опасения трейдеров вызывают предстоящие санкции США в отношении Ирана, которые включают в себя ограничения на экспорт нефти. Ранее представители Саудовской Аравии и России назвали эти действия Штатов основной причиной подъема цен на топливо в последнее время.

"Рубль наряду с прочими валютами блока развивающихся рынков испытывает на себе рост давления на фоне укрепления доллара США на Forex. Спрос на долларовые активы заметно вырос после комментариев главы ФРС США, сделанных накануне. Высокие нефтяные цены отчасти компенсируют ухудшившийся внешний фон, однако рублю вряд ли удастся остаться в стороне от распродаж высокодоходных активов", - отмечает аналитик Нордеа банка Денис Давыдов.

"Вышедшие накануне сильные данные от ADP и ISM по рынку труда и деловой активности соответственно, а также ястребиные высказывания представителей ФРС еще больше повысили ожидания в отношении дальнейшего ужесточения процентной политики в США, подняв доходность 10-тилетних гособлигаций выше 3,2% годовых и усилив глобальные покупки американской валюты. В подобных условиях фактор высоких цен на нефть отошел пока на второй план для рубля, хотя котировки марки Brent по-прежнему остаются вблизи $86 за баррель, куда поднялись еще накануне впервые с ноября 2014 года", - подчеркивает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно выросли в четверг. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая осталась на прежнем уровне - 7,68% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,61% годовых. Ставка на срок 1 месяц прибавила 3 б.п. - до 7,86% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 4 б.п. - до 8,15% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 2 б.п. - до 8,21% годовых.