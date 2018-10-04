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СНГ 04.10.2018 18:43

НАТО будет усиливать возможности в киберпространстве в ответ на действия России - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг заявил, что в ответ на кибератаки России НАТО будет наращивать свой потенциал в сфере кибербезопасности.

"НАТО продолжит укреплять оборону и силы сдерживания в киберпространстве. Мы добиваемся значительных успехов", - сказал он.

При этом генсек упомянул о создании альянсом "нового центра киберопераций" и интеграции национального потенциала стран-членов НАТО в единые форматы.

Говоря о действиях России, Й.Столтенберг призвал Москву отказаться от своей модели поведения, прекратить "использование силы против своих соседей, попыток вмешательства в избирательные процессы и кампании и широкомасштабных кампаний по дезинформации".

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Тэги: НАТО, РОССИЯ, КИБЕРПРОСТРАНСТВО, КОНТРМЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]