НАТО будет усиливать возможности в киберпространстве в ответ на действия России - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг заявил, что в ответ на кибератаки России НАТО будет наращивать свой потенциал в сфере кибербезопасности.

"НАТО продолжит укреплять оборону и силы сдерживания в киберпространстве. Мы добиваемся значительных успехов", - сказал он.

При этом генсек упомянул о создании альянсом "нового центра киберопераций" и интеграции национального потенциала стран-членов НАТО в единые форматы.

Говоря о действиях России, Й.Столтенберг призвал Москву отказаться от своей модели поведения, прекратить "использование силы против своих соседей, попыток вмешательства в избирательные процессы и кампании и широкомасштабных кампаний по дезинформации".