Азербайджан провел тактические учения ракетных и артиллерийских войск

Тактические учения ракетных и артиллерийских войск азербайджанской армии проведены в различных учебных центрах министерства обороны Азербайджана.

«В ходе учений, проведенных в ночное и дневное время с целью усовершенствования боевых навыков подразделений, были выполнены боевые стрельбы. Личный состав успешно выполнил все поставленные задачи»,- сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Учения прошли согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2018 год.

Ф.Исазаде