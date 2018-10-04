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Оборона 04.10.2018 16:35

Азербайджан провел тактические учения ракетных и артиллерийских войск

Тактические учения ракетных и артиллерийских войск азербайджанской армии проведены в различных учебных центрах министерства обороны Азербайджана.

«В ходе учений, проведенных в ночное и дневное время с целью усовершенствования боевых навыков подразделений, были выполнены боевые стрельбы. Личный состав успешно выполнил все поставленные задачи»,- сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Учения прошли согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2018 год.

Ф.Исазаде

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Тэги: АРТИЛЛЕРИЯ, УЧЕНИЯ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]