Мэттис не удивлен попыткой РФ провести кибератаку на ОЗХО

Глава Пентагона Джеймс Мэттис в четверг заявил, что его не удивляет предполагаемая попытка России незаконно получить информацию Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
"Кого-нибудь здесь удивляет, что Россия осуществила кибератаку на ОЗХО? Я думаю, нет", - сказал Дж.Мэттис в Брюсселе, где проходит встреча глав оборонных ведомств стран НАТО.
Нидерландские спецслужбы при поддержке британских специалистов ранее в четверг заявили о разоблачении попытки российских хакеров получить доступ к данным ОЗХО, связанных с расследованием инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.
В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "операция была предпринята ГРУ, российской военной разведкой, но была предотвращена нидерландскими разведывательными службами в партнерстве с Великобританией".
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