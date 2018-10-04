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Дальнее зарубежье 04.10.2018 19:04

Мэттис не удивлен попыткой РФ провести кибератаку на ОЗХО

Глава Пентагона Джеймс Мэттис в четверг заявил, что его не удивляет предполагаемая попытка России незаконно получить информацию Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

"Кого-нибудь здесь удивляет, что Россия осуществила кибератаку на ОЗХО? Я думаю, нет", - сказал Дж.Мэттис в Брюсселе, где проходит встреча глав оборонных ведомств стран НАТО.

Нидерландские спецслужбы при поддержке британских специалистов ранее в четверг заявили о разоблачении попытки российских хакеров получить доступ к данным ОЗХО, связанных с расследованием инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "операция была предпринята ГРУ, российской военной разведкой, но была предотвращена нидерландскими разведывательными службами в партнерстве с Великобританией".

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Тэги: США, РОССИЯ, ОЗХО, КИБЕРАТАКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]