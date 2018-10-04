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Религия 04.10.2018 16:51

Президент Алиев принял верительные грамоты Апостольского нунция Святого Престола в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в четверг верительные грамоты новоназначенного Апостольского нунция Святого Престола в Азербайджане архиепископа Пола Фицпатрика Рассела, сообщает сайт главы государства.

Ф.Исазаде

.

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Тэги: ВАТИКАН, НУНЦИЙ, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]