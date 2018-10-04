Президент Алиев принял верительные грамоты Апостольского нунция Святого Престола в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в четверг верительные грамоты новоназначенного Апостольского нунция Святого Престола в Азербайджане архиепископа Пола Фицпатрика Рассела, сообщает сайт главы государства.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»