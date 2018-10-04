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СНГ 04.10.2018 19:45

Минобороны Узбекистана не располагает данными о реконструкции подконтрольных США лабораторий на территории страны

У Минобороны Узбекистана нет информации о реконструкции подконтрольных Пентагону лабораторий в республике, заявили в пресс-службе военного ведомства в четверг.

"У нас нет такой информации", - сказали "Интерфаксу" в Минобороны Узбекистана в ответ на соответствующий вопрос.

В ведомстве воздержались от дальнейших комментариев.

Ранее в четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что американцы в рамках своей военно-биологической программы развернули активную деятельность на территории сопредельных с Россией государств, "где также функционируют подконтрольные Пентагону лаборатории".

"Реконструкция лабораторных корпусов продолжается на территории Украины, Азербайджана и Узбекистана", - сказал И.Кириллов.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, МИНОБОРОНЫ, США, ЛАБОРАТОРИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]