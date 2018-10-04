Минобороны Узбекистана не располагает данными о реконструкции подконтрольных США лабораторий на территории страны

У Минобороны Узбекистана нет информации о реконструкции подконтрольных Пентагону лабораторий в республике, заявили в пресс-службе военного ведомства в четверг.

"У нас нет такой информации", - сказали "Интерфаксу" в Минобороны Узбекистана в ответ на соответствующий вопрос.

В ведомстве воздержались от дальнейших комментариев.

Ранее в четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что американцы в рамках своей военно-биологической программы развернули активную деятельность на территории сопредельных с Россией государств, "где также функционируют подконтрольные Пентагону лаборатории".

"Реконструкция лабораторных корпусов продолжается на территории Украины, Азербайджана и Узбекистана", - сказал И.Кириллов.