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Дальнее зарубежье 04.10.2018 20:05

Туск внесет вопрос о кибербезопасности в связи с попыткой атаки против ОЗХО в повестку октябрьского саммита ЕС - пресс-секретарь

Официальный представитель председателя Европейского совета Дональда Туска Пребен Аааманн сообщил, что на октябрьском саммите ЕС 17-18 октября будет рассмотрен вопрос о кибербезопасности в связи с попыткой кибератаки против ОЗХО в Гааге.

"Председатель Европейского совета Туск ставит вопрос о кибербезопасности в октябрьскую повестку дня саммита ЕС", - написал он в четверг в своем "Твиттере", сопроводив сообщение ссылкой на совместное заявление Д.Туска, председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и главы дипломатии ЕС о попытке взлома данных ОЗХО.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, ОЗХО, ТУСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]