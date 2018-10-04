Австрия заинтересована в дружбе и связях с Россией, но не пойдет против единства ЕС - австрийский эксперт

Австрия заинтересована в дружбе и связях с Россией, но приоритетом для нынешнего австрийского правительства будет сохранение единства внутри Евросоюза, заявил "Интерфаксу" профессор политологии университета Инсбрука Герхард Манготт.
По словам Г.Манготта, именно в таком ключе прошел визит в Россию канцлера Австрии Себастиана Курца - канцлер обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным в первую очередь двусторонние вопросы в сферах экономики, финансов, газовой индустрии.
"Позиция Австрии в вопросе санкций всегда была скептической, если не негативной. Но Австрия всегда представляла линию, при которой сохранение единства ЕС в вопросах российской политики важнее, чем предубеждения Австрии в вопросе санкций. От этой линии не будет отклоняться и нынешнее правительство, которое считается более дружественным по отношению к России, чем предыдущие", - сказал Г.Манготт.
Он напомнил, что отношения между Россией и Евросоюзом "испорчены с 2014 года", после "дипломатических санкций ЕС в отношении России".
"То есть, полной остановки всех переговорных каналов между институтами ЕС и РФ, и других дипломатических мер, вплоть до экономических и финансовых санкций от июля и сентября 2014, которые постоянно единогласно продлеваются", - сказал политолог.
Причины разногласий - это разные позиции РФ и ЕС по поводу Крыма и событий на востоке Украины, а также "вероятное или действительное вмешательство России в политические процессы в странах-членах ЕС". Ряд стран, в том числе Франция и президент Эмманюэль Макрон, предпринимают попытки улучшить отношения, но предпосылками и ключом к отношениям будет решение украинского кризиса, указал политолог.
Австрия в свою очередь хотела бы выступить в роли "строителя моста" и "честного посредника", в этом заинтересована и Россия - Австрию в РФ относят к числу дружественных стран ЕС, таких, как Италия, Греция, Кипр, Словакия, которые выступают за пошаговое снятие санкций. Но не все в ЕС уверены, что это было бы правильным.
"В Евросоюзе много скепсиса со стороны определенных стран-членов - Польши, стран Балтики, Великобритании: нужно ли Австрии сейчас становиться таким "честным посредником"? Потому что австрийское правительство упрекают в том, что Австрия стремится к своего рода особым отношениям с Россией, особому пути в отношениях и является слишком большим другом РФ для того, чтобы быть воспринятой внутри ЕС как "честный посредник". И это дилемма австрийского правительства - оно хочет быть строителем мостов, но внутри ЕС не осмеливается становиться таким "честным посредником".
В любом случае, по мнению Г.Манготта, Австрия много говорит о функции "строителя мостов", но мало делает, а могла бы, например, "организовать хотя бы неформальный диалог ЕС с российским правительством".
Что же касается двусторонних отношений двух стран, то тут, по мнению Г.Манготта, интересы очень большие. "Есть заинтересованность в очень хороших стабильных политических отношениях и есть интерес в развитии связей австрийских предпринимателей и австрийских банков в России и с Россией. В этом заинтересована и Россия", - сказал политолог.
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