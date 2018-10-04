Глава МИД Украины уже решил, куда определит работать высылаемого из Венгрии украинского дипломата

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал неадекватным решение венгерского МИД по высылке первого секретаря украинского посольства в Венгрии и сообщил, что дипломат будет устроен в представительство МИД в Ужгороде.
"Реакция Венгрии абсолютно и фундаментально неадекватна. Мы не нарушаем международного права, венгерских законов, и вообще действуем, как положено дипломатам. А нашего дипломата устроим в представительстве МИД в Ужгороде, им там точно нужно усиление", - написал П.Климкин в Твиттере в четверг.
Ранее в этот день послу Венгрии в Киеве Эрно Кешкеню была вручена нота о том, что консул этой страны в г.Берегово Закарпатской области объявлен персона нон-грата и должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов.
В ответ министерство иностранных дел Венгрии дало украинскому консулу 72 часа для того, чтобы покинуть венгерскую территорию.
Дипломатический скандал между двумя странами возник после того, как в украинских СМИ появилась информация о выдаче паспортов Венгрии гражданам Украины на территории консульства Венгрии в г.Берегово Закарпатской области, а также было выложено соответствующее видео с принятием присяги. После принятия присяги, в котором граждане называют Венгрию своей родиной и обязываются служить ей, сотрудники дипучреждения призывают их скрывать от госструктур Украины факт получения венгерского гражданства.
Министр иностранных дел Украины П.Климкин обсудил этот вопрос с венгерским коллегой Петером Сийярто на полях Генассамблеи ООН в США. По словам П.Климкина, они детально обсудили то, что происходит в венгерском консульстве в г.Берегово Закарпатской области, но П.Сийярто не согласился с позицией Киева относительно нарушений со стороны консула.
27 сентября генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что СБУ расследует уголовное производство по факту получения паспортов Венгрии гражданами Украины, а получение двойного гражданства влечет лишение гражданства Украины.
Уголовное производство в связи с фактами выдачи гражданам Украины паспортов Венгрии в Берегово Закарпатской области расследуется по статье о государственной измене.
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