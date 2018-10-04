Парламент Молдавии повторно одобрил передачу территории бывшего Республиканского стадиона под строительство нового здания посольства США

Парламент Молдавии преодолел вето президента в вопросе передачи земли бывшего Республиканского стадиона в Кишиневе под строительство здания посольства США.

Как передает корреспондент "Интерфакса", в четверг закон по этому поводу был принят повторно. После того, как документ был возвращен в парламент, за его принятие снова проголосовало 55 из 101 депутата.

Представляя депутатам предложения президента Игоря Додона, его советник по юридическим вопросам Максим Лебединский отметил, что "парламент не имеет права продавать этот земельный участок, поскольку он находится в собственности мэрии Кишинева".

"Согласно Земельному кодексу, земля принадлежит мэрии Кишинева, а не правительству. Следовательно, и парламент не имеет права принимать такой закон, которым поручает правительству осуществить сделку по продаже данного земельного участка", - подчеркнул М.Лебединский.

Он сослался на мнение президента, согласно которому "парламент не может поручить правительству определить рыночную стоимость земельного участка".

"Все должно быть ясно изначально, а уже не после того, как закон будет принят. Сначала необходимо определить цену земли, условия купли-продажи участка, а уже потом принимать закон", - подчеркнул М.Лебединский.

Он также отметил, что в принятом законе парламент не указал, из каких средств будет осуществляться снос существующих там строений, а также - что будет с теннисными кортами, рестораном и некоторыми другими объектами, которые расположены на месте бывшего стадиона.