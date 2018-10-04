Долларизация по банковским вкладам населения в Азербайджане за 8 месяцев снизилась до 63% - ЦБ

Банковские вклады населения в Азербайджане (включая средства физлиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью) в январе-июле 2018 года увеличились на 6,1% - до 8 млрд 20,8 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

По данным ЦБА, банковские вклады населения в инвалюте за 8 месяцев текущего года увеличились на 0,5% - до 5 млрд 53,9 млн манатов или 63% всех вкладов населения (по итогам 2017 года удельный вес вкладов в инвалюте составил 66,5%).

Объем вкладов населения в национальной валюте в январе-августе 2018 года увеличился на 17,1% - до 2 млрд 966,8 млн манатов или 37% всех вкладов.

На 31 августа 2018 года объем банковских вкладов резидентов составляет 7 млрд 308,7 млн манатов, нерезидентов - 712 млн манатов. В январе-августе 2018 года вклады резидентов увеличились на 7,2%, нерезидентов - сократились на 4,4%.

В целом, на 1 сентября 2018 года, объем вкладов и депозитов в банках в Азербайджане составляет 20 млрд 590,6 млн манатов, что на 0,04% меньше показателя на конец 2017 года.

А.Азизов