Долларизация по банковским вкладам населения в Азербайджане за 8 месяцев снизилась до 63% - ЦБ

Банковские вклады населения в Азербайджане (включая средства физлиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью) в январе-июле 2018 года увеличились на 6,1% - до 8 млрд 20,8 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).
По данным ЦБА, банковские вклады населения в инвалюте за 8 месяцев текущего года увеличились на 0,5% - до 5 млрд 53,9 млн манатов или 63% всех вкладов населения (по итогам 2017 года удельный вес вкладов в инвалюте составил 66,5%).
Объем вкладов населения в национальной валюте в январе-августе 2018 года увеличился на 17,1% - до 2 млрд 966,8 млн манатов или 37% всех вкладов.
На 31 августа 2018 года объем банковских вкладов резидентов составляет 7 млрд 308,7 млн манатов, нерезидентов - 712 млн манатов. В январе-августе 2018 года вклады резидентов увеличились на 7,2%, нерезидентов - сократились на 4,4%.
В целом, на 1 сентября 2018 года, объем вкладов и депозитов в банках в Азербайджане составляет 20 млрд 590,6 млн манатов, что на 0,04% меньше показателя на конец 2017 года.
А.Азизов
Азербайджан провел тактические учения ракетных и артиллерийских войск
Для высшего руководства СССР была подготовлена специальная справка о деятельности армянских националистов на службе Третьего рейха
Министр обороны Азербайджана обсудил ВТС с новым послом Грузии в Баку
Президент Алиев принял верительные грамоты Апостольского нунция Святого Престола в Азербайджане
Главное антикоррупционное управление при Генпрокуроре Азербайджана возбудило уголовное дело в отношении главы Бакылифтремонт
Президент Азербайджана поручил подготовить концепцию по восстановлению историко-культурного заповедника «Баскал»
Президент Алиев выделил более 21 млн манатов на замену кровли многоквартирных домов в Азербайджане
ЕС выделяет свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
Большинство британских министров выступают за заключение торгового соглашения с ЕС
В Минздраве Грузии отвергают предположения российской стороны о разработке биологического оружия в лаборатории Лугара
Нарышкин уверен, что молодые люди, выбравшие службу в разведке, никогда не пожалеют об этом
Генсек НАТО считает новые российские ракеты серьезной угрозой и опасается за будущее ДРСМД
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
ВТБ (Азербайджан) запускает мультивалютную карту
"AccessBank" продлил срок кампании "ЧЕМПИОН по скидкам"!
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»