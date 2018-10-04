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СНГ 04.10.2018 17:41

Минюст США предъявит обвинения семи сотрудникам российских спецслужб - СМИ

Минюст США планирует предъявить обвинения семерым сотрудникам российских спецслужб, сообщает в четверг агентство "Блумберг".

Ожидается, что это будет сделано позже в четверг.

"Источники: министерство юстиции предъявит обвинения семи сотрудникам российского ГРУ. Подразделение минюста по национальной безопасности проведет пресс-конференцию в 9:30 (16:30 мск)", - написала в Twitter журналист канала "Фокс ньюс", на которую ссылается агентство.

Ранее министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что позже в четверг Минюст США озвучит обвинения в отношении ряда сотрудников российских спецслужб. Министр объявила, что нидерландские спецслужбы при поддержке британцев смогли предотвратить хакерскую атаку четверых россиян на Организацию по запрещению химического оружия. Среди целей хакеров спецслужбы назвали данные ОЗХО по расследованию отравления в Солсбери.

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Тэги: США, МИНЮСТ, РОССИЯ, ОБВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]