Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9494 RUR   0.0258 GBR   2.1978 TRY   0.2799

Цена на нефть

    $/bbl WTI   76.41 Brent   86.29

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 31° Завтра 14° 21° 6 Окт 12° 18° 7 Окт 15° 20°

Финансы 04.10.2018 17:49

Президент Алиев утвердил новый устав MBNP, упразднен Совет директоров Палаты

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый устав Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

Новый устав опубликован на сайте главы государства.

В соответствии с новым уставом единственным органом управления палатой является правление (ранее органами управления MBNP являлись Совет директоров и правление).

Правление палаты будет состоять из пяти человек, которые назначаются со стороны президента страны: председателя, двух заместителей председателя и двух членов (в настоящее время из 9 человек). При этом согласно новому уставу снимаются все ограничения на срок действия полномочий членов правления палаты (в настоящее время члены правления назначаются на 5 лет).

В связи с упразднением Совета директоров в новом уставе существенно расширены полномочия правления MBNP.

Уставный капитал MBNP согласно новому уставу сохранен на уровне 5 млн манатов.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПАЛАТА, УПРАВЛЕНИЕ, СИСТЕМА

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]