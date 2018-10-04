Президент Алиев утвердил новый устав MBNP, упразднен Совет директоров Палаты

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый устав Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).
Новый устав опубликован на сайте главы государства.
В соответствии с новым уставом единственным органом управления палатой является правление (ранее органами управления MBNP являлись Совет директоров и правление).
Правление палаты будет состоять из пяти человек, которые назначаются со стороны президента страны: председателя, двух заместителей председателя и двух членов (в настоящее время из 9 человек). При этом согласно новому уставу снимаются все ограничения на срок действия полномочий членов правления палаты (в настоящее время члены правления назначаются на 5 лет).
В связи с упразднением Совета директоров в новом уставе существенно расширены полномочия правления MBNP.
Уставный капитал MBNP согласно новому уставу сохранен на уровне 5 млн манатов.
А.Азизов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»