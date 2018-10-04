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Финансы 04.10.2018 17:51

Кредитный портфель банков и НБКО в Азербайджане в январе-августе увеличился почти на 5%, потребительские кредиты - на 8% - ЦБ

Кредитный портфель банков и небанковских кредитных организаций Азербайджана в январе-августе 2018 года увеличился на 4,6% - до 12 млрд 306,5 млн манатов на 31 августа 2018 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

Объем просроченных кредитов на начало сентября 2018 года составляет 1 млрд 772,4 млн манатов (рост за январь-август на 8,9%) или 14,4% всех кредитов.

На 31 августа 2018 года банками с долей государства выдано кредитов на 1 млрд 812,7 млн манатов (спад на 5,4%) или 14,7% всех кредитов, частными банками – 10 млрд 92,8 млн манатов (рост на 7,1%) или 82% всех кредитов. Остальное приходится на долю небанковских кредитных организаций.

Из общего объема кредитов, выданных на начало сентября 2018 года на кредиты в национальной валюте приходится 7 млрд 623,2 млн манатов (рост на 9,6%), в иностранной валюте - 4 млрд 683,4 млн манатов (спад на 2,5%). При этом удельный вес кредитов в инвалюте на конец августа 2018 года составляет 38,1% (на конец 2017г - 40,8%).

В структуре кредитных вложений банков по состоянию на 31 августа 2018 года на торговлю и сферу услуг пришлось 2 млрд 47,5 млн манатов (16,6% всех кредитов), энергетический, химический и сектор природных ресурсов - 292,9 млн манатов (2,4%), сельское хозяйство и переработку - 461,9 млн манатов (3,8%), строительство и недвижимость – 504,6 млн манатов (4,1%), промышленность и производственный сектор - 682,6 млн манатов (5,5%), транспорт и связь - 1 млрд 175,1 млн манатов (9,5%), на домохозяйства - 4 млрд 977,7 млн манатов (40,4%), остальное - на другие сектора. При этом портфель банков по кредитованию домохозяйств в январе-августе 2018 года увеличился на 8,1%.

Н.Аббасова

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Тэги: БАНКИ, КРЕДИТЫ, ПОРТФЕЛЬ


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