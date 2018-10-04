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Дальнее зарубежье 04.10.2018 18:08

Обвиняемые в хакерстве сотрудники ГРУ подлежат аресту - Минюст США

Семь сотрудников ГРУ, которые обвиняются в США в хакерских атаках, должны быть арестованы, заявил прокурор восточного округа Пенсильвании Скотт Брэди.

"Наша цель в этом случае такая же, как и во всех других случаях, когда мы предъявляем обвинения. Мы добиваемся ареста тех, кто нарушил закон", - сказал прокуор в четверг журналистам.

"Мы хотим, чтобы они предстали перед судом. И мы хотим посадить их в тюрьму", - отметил С.Брэди.

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Тэги: США, РОССИЯ, ОБВИНЯЕМЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]