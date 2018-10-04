Обвиняемые в хакерстве сотрудники ГРУ подлежат аресту - Минюст США

Семь сотрудников ГРУ, которые обвиняются в США в хакерских атаках, должны быть арестованы, заявил прокурор восточного округа Пенсильвании Скотт Брэди.

"Наша цель в этом случае такая же, как и во всех других случаях, когда мы предъявляем обвинения. Мы добиваемся ареста тех, кто нарушил закон", - сказал прокуор в четверг журналистам.

"Мы хотим, чтобы они предстали перед судом. И мы хотим посадить их в тюрьму", - отметил С.Брэди.