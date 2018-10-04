Обвиняемые США в хакерских атаках семь сотрудников ГРУ находятся в РФ, арестовать их пока невозможно - ФБР

Власти США на данный момент не могут арестовать обвиненных в хакерских атаках семерых сотрудников ГРУ, так как они сейчас находятся в России, заявил в четверг представитель ФБР Эрик Вилин.

"Сейчас они в России, их невозможно арестовать. Тем не менее, люди путешествуют", - заявил он в ходе брифинга в Минюсте США, отметив, что ФБР не оставит попыток добраться до обвиняемых.

Министерство юстиции США предъявило обвинения семи сотрудником ГРУ.

"Мы объявляем о предъявлении обвинения семи российским военнослужащим в нарушении нескольких американских уголовных законов для проведения вредоносной кибердеятельности против США и их союзников", - заявил сообщил помощник генерального прокурора США Джон Демерс в четверг журналистам.

Фамилии обвиняемых в Минюсте США не сообщили.