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Дальнее зарубежье 04.10.2018 18:12

Обвиняемые США в хакерских атаках семь сотрудников ГРУ находятся в РФ, арестовать их пока невозможно - ФБР

Власти США на данный момент не могут арестовать обвиненных в хакерских атаках семерых сотрудников ГРУ, так как они сейчас находятся в России, заявил в четверг представитель ФБР Эрик Вилин.

"Сейчас они в России, их невозможно арестовать. Тем не менее, люди путешествуют", - заявил он в ходе брифинга в Минюсте США, отметив, что ФБР не оставит попыток добраться до обвиняемых.

Министерство юстиции США предъявило обвинения семи сотрудником ГРУ.

"Мы объявляем о предъявлении обвинения семи российским военнослужащим в нарушении нескольких американских уголовных законов для проведения вредоносной кибердеятельности против США и их союзников", - заявил сообщил помощник генерального прокурора США Джон Демерс в четверг журналистам.

Фамилии обвиняемых в Минюсте США не сообщили.

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Тэги: США, ГРУ, СОТРУДНИКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]