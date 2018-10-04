Президент Алиев выделил более 21 млн манатов на замену кровли многоквартирных домов в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении 21 млн 194,760 тыс. манатов на замену кровельных покрытий 436 многоквартирных домов в 27 города и районах страны.
Средства будут выделены из госбюджета Азербайджана на 2018 год Исполнительным властям этих городов и районов.
Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в четверг на официальном сайте главы государства.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»