Президент Алиев выделил более 21 млн манатов на замену кровли многоквартирных домов в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении 21 млн 194,760 тыс. манатов на замену кровельных покрытий 436 многоквартирных домов в 27 города и районах страны.

Средства будут выделены из госбюджета Азербайджана на 2018 год Исполнительным властям этих городов и районов.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в четверг на официальном сайте главы государства.

Ф.Исазаде